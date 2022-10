"No vas a salir viva": La Justicia argentina procesa a un 'youtuber' que amenazó a Cristina Fernández

La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó el procesamiento del 'youtuber' Eduardo Prestofelippo por haber amenazado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de Twitter.

"Vos no vas a salir viva de este estallido social. Vas a ser la primera –junto con tus crías políticas– en pagar todo el daño que causaron. Te queda poco tiempo", escribió en un tuit el 27 de agosto de 2020, durante los primeros meses de la pandemia.

El hombre, de 30 años, es mejor conocido como 'El Presto' y logró notoriedad con los videos que publica en YouTube, donde tiene más de 390.000 seguidores, que contienen recurrentes mensajes de odio hacia el Gobierno y el peronismo, en particular hacia la vicepresidenta y el presidente Alberto Fernández.

En los últimos meses su situación judicial se ha complicado porque, además de este procesamiento, fue condenado a cumplir 30 días de prisión domiciliaria por haber hostigado en redes sociales a la primera dama, Fabiola Yáñez, al sugerir que se dedicaba a la prostitución y calificarla como "parásito", entre otros insultos.

La sentencia, que fue confirmada el mes pasado, incluye una orden perimetral que le impide acercarse a Yáñez y la realización de un curso sobre violencia de género en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

En septiembre de 2020, después de amenazar a la vicepresidenta, Prestofelippo fue detenido en la ciudad de Córdoba, en donde vive. Incluso se llegó a postular como legislador local al amparo del partido ultraderechista Libertad Avanza, pero la candidatura fue anulada.

El Presto en tendencias, aprovecho para que no se olviden que este tipo era pro videla. pic.twitter.com/t3eZoDpOdT — Ped 🇧🇻 (@Liberal_Ped) October 6, 2022

Después, una excompañera de estudios reveló que el hombre presumía una foto que se había tomado con el fallecido dictador Rafael Videla, quien en 2013 murió preso y condenado por delitos de lesa humanidad. La imagen se viralizó.

Sospechas

La semana pasada, el 'youtuber' volvió a formar parte de un escándalo luego de que se filtraran los chats que muestran que mantuvo una aventura con Brenda Uliarte, una de las cuatro personas que hasta ahora han sido procesadas por el atentado que Fernández de Kirchner sufrió el pasado 1 de septiembre.

Ambos se vieron por lo menos en una ocasión en Buenos Aires, en donde pasaron una noche juntos, y antes y después mantuvieron un constante intercambio de mensajes escritos y de audio a través de WhatsApp. Todo ocurrió apenas un mes antes del atentado.

Las conversaciones oscilan entre los coqueteos, palabras afectuosas o promesas de volver a verse y los momentos de tensión ante los reclamos de la joven por la indiferencia de Prestofelippo, quien le aclara que cuando viaja a Buenos Aires está muy ocupado trabajando y por eso no le responde rápido.

'El Presto' confirmó la veracidad de los chats, aunque con su ya conocido desprecio hacia las mujeres. "La mina (chica) llegó al departamento y era rara, estaba muy maquillada, estaba más flaca que ahora, tenía mucho maquillaje, mucha base. Fuimos al motel, tuvimos diez minutos de intimidad, me di vuelta y me acosté a dormir. Me levanté a la mañana y le dije: 'nos vemos, flaca, chau, la pasé muy lindo', fin", explicó al dar detalles de la vez que la citó cuando él estaba bebiendo con sus amigos.

Presto sobre Ámbar/Brenda Uliarte: "Empezamos a charlar por IG. Nos encontramos en Caballito. Estaba muy maquillada y más flaca q ahora. Tomamos unos whiskys, Nos fuimos al motel, estuvimos 10 minutos de intimidad y chau." pic.twitter.com/Vna40oKinV — Hunger games de Peronistán (@Chupetinero) October 6, 2022

Según su versión, desconfió tanto de la "extraña" actitud de Uliarte que incluso grabó la conversación sin que ella se diera cuenta.

En su defensa, aclaró que nunca hablaron de política, es decir, que no lo pueden involucrar en el atentado. También aseguró que ya se había puesto a disposición de la Justicia.

Mientras los investigadores del atentado deciden si lo llaman a declarar, la Cámara de Casación confirmó su nuevo procesamiento al considerar que los mensajes que escribió contra Fernández de Kirchner en 2020 promueven "un estallido social, favoreciendo el uso de violencia en contra de un grupo de personas" e incitan al odio "con motivo de sus ideas o pertenencia política".

