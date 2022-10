"Voy a conducirme con muchísimo cuidado": La respuesta del embajador de Chile en España tras polémicas por dichos y una foto

El embajador de Chile en España, Javier Velasco, sostuvo una audiencia, de manera telemática, ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de su país, donde respondió sobre las polémicas que protagonizó en septiembre por unos dichos y por la publicación de una fotografía en redes sociales.

"Sin lugar a dudas, soy muy autocrítico y voy a conducirme con muchísimo cuidado para no dar razones que permitan generar algún tipo de polémica de ese carácter", expresó Velasco.

El mes pasado, el diplomático fue criticado luego de que, durante el Foro Nueva Economía en Madrid, hablara sobre el estallido social que hubo en 2019 en Chile y señalara que una manifestación de esas dimensiones "no es una cuestión baladí". "Se requirieron 30 años de políticas que profundizaron la desigualdad, 30 años de un país percibiendo eso de forma cotidiana", añadió.

Asimismo, fue cuestionado por la publicación de una imagen que hizo su pareja, Manola Pérez, en redes sociales, en la que se pueden ver los pies de la mujer posados sobre Velasco, quien va de traje formal, mientras se encontraban en un vehículo.

Respecto a sus señalamientos sobre los gobiernos de los últimos "30 años", Velasco argumentó que sus dichos fueron "en respuesta a una pregunta que se presenta en este foro empresarial, donde se consulta por uno de los intereses más relevantes del mundo publico-privado español respecto a la situación chilena y es si hoy en día estamos en riesgo o amenaza de un nuevo estallido social".

"Por supuesto el rol del embajador de Chile es tratar de dar certeza para poder consolidar los vínculos públicos y privados con el país de destino y ahí traté de hacer un diagnóstico breve, con las deficiencias que eso puede incluir, respecto de un hito de esas características", agregó.

Velasco reconoció que "Chile ha crecido inmensamente los últimos 30 años" y que ese crecimiento económico "se condice con cuestiones sistémicas y también con el mérito de aquellos que gobernaron en ese periodo".

Sin embargo, dijo que "lo cierto es que también existe un examen crítico respecto al problema de la desigualdad".

"Quizás no me expresé con justicia", indicó y añadió que no tuvo ninguna intención de "hacer un ataque personal u ofender a quienes fueron parte de los gobiernos durante ese periodo".

La foto

Respecto a la fotografía que publicó su pareja en redes sociales, Velasco señaló que esa polémica le es "muy dolorosa de tratar".

"No es la única vez que sus publicaciones se utilizaron para cuestionar nuestra gestión, me refiero a mi gestión y a la de la embajada. Como familia estamos muy afectados por el tratamiento y el tono violento y machista muchas veces en el que se realizaron críticas en ese momento", indicó.

Comentó, además, que como familia están "plenamente conscientes" de que esa fotografía, "de determinadas actitudes que puedan parecer mal habidas" por el rol que cumple como embajador, hayan podido afectar la labor que están haciendo.

"Bajo ningún respecto se va a repetir algo como esa publicación. Más aún, mi pareja tuvo que cerrar sus redes sociales ante el acoso en esos días [...] Por supuesto vamos a ser muchísimo más cuidadosos en las formas", enfatizó.

Cuando ocurrieron las polémicas, el Gobierno chileno hizo un llamado "al orden y la prudencia" al embajador.