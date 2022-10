Intimidación y amenazas: la realidad de los campesinos salvadoreños detrás del proyecto más emblemático de Bukele

Un grupo de campesinos salvadoreños denunció irregularidades y amenazas durante el proceso de negociaciones con la autoridad portuaria estatal, que les ha ofrecido adquirir sus tierras para la construcción de la obra mas emblemática del Gobierno de Nayib Bukele: el Aeropuerto del Pacífico.

En una rueda de prensa efectuada el pasado miércoles, los voceros de las comunidades rurales de El Condadillo y Flor de Mangle, en el departamento de La Unión, cuestionaron los ofrecimientos monetarios que les han hecho los miembros de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), organismo público autónomo que lleva adelante los estudios de factibilidad la terminal aérea en el oriente del país.

De no llegar a un acuerdo, le correspondería a la Fiscalía realizar los procedimientos para la adquisición de los terrenos por petición de la Comisión.

"Burla y traición"

Según la denuncia, unas 35 familias productoras de Flor de Mangle –que ocupan 80 lotes– están afectadas por la construcción de la terminal aérea. Además, no todos los agricultores tienen documentos de propiedad de las tierras que labran desde hace dos décadas, según recoge La Prensa Gráfica.

Por su parte, El Condadillo tiene una población de 800 habitantes que se dedican al cultivo y a la pesca. En total, unas 30 casas ocupan los terrenos de lo que será el megaproyecto aeroportuario, reporta El Salvador.

Santos Cruz, uno de los campesinos afectados de El Condadillo, le pidió al Gobierno que "mirara el lado positivo de los agricultores" y que velara por su bienestar, según un video difundido por Mala Yerba.

Cruz reveló que les ofrecieron 8.000 dólares por cada manzana y 1.000 dólares por cada casa malla, construcciones para la producción de hortalizas orgánicas impulsadas por el programa gubernamental de Competitividad Territorial Rural.

#AeropuertoDelPacífico | José Martínez es agricultor de la comunidad Flor de Mangle, La Unión. Él pide al presidente Nayib Bukele que “pague lo justo” por los terrenos que perderían por la construcción del megaproyecto. pic.twitter.com/4kc6SjeLhl — MalaYerba (@malayerbacom) October 12, 2022

"A mí no me alcanza, soy propietario de tres manzanas y lo que me están dando es 24.000 dólares y 2.000 por dos casas mallas. El dinero se nos acaba y luego nos quedamos sin empleo", recoge El Mundo.

El trabajador agrícola considera una "burla" el costo establecido para las casas malla, cuya estructura está compuesta de un tejido metálico. Aseveró que tuvo que invertir 14.000 dólares entre las dos, luego de sufrieran daños por el paso de un huracán por su país.

"Siento como una traición al agricultor, a la gente obrera que se dedica a trabajar para que el pueblo salvadoreño coma", agregó.

Por su parte, José Martínez, campesino de Flor de Mangle, le pidió al mandatario que "pague lo justo" y que se cumpla lo acordado con los ministros sobre la asignación de viviendas y parcelas para las personas que habitan los espacios que ocupará el aeropuerto, cuya construcción promete generar cerca de 4.700 empleos en el primer año y 50.000 empleos en 10 años, según la página web de la Cepa.

Intimidaciones y amenazas

Ángel Flores, representante de la Red de Comunidades de Oriente, afirmó que los funcionarios de CEPA han "violentado" a los campesinos, al no informarles adecuadamente sobre el proceso e impedir que tengan acceso al "derecho a asesoría legal que el Estado tiene la obligación de garantizar".

Otra de las críticas de Flores es que la convocatoria para plantear las propuestas de adquisición de los terrenos se han hecho de manera individual y no colectiva. "Se manejan parámetros distintos de un habitante a otro con respecto al valor de las tierras", lo que genera enojo entre la población afectada.

En la reuniones, denuncia Flores, se ha intimidado y amenazado a quienes no aceptan las condiciones que les han impuesto. "Prácticamente se les estarían quitando las tierras y perderían tanto el dinero como sus parcelas agrícolas y viviendas", finalizó.

El proyecto

La ambiciosa terminal aérea forma parte del Plan Cuscatlán, con el que el Gobierno espera transformar la zona oriental del país en un "polo de desarrollo económico", impulsar el turismo internacional y activar el Puerto de La Unión, construcción finalizada en 2009 pero que se mantiene inoperativa.

Se prevé que esta obra de infraestructura movilice hasta un millón de pasajeros y que aporte el 1,5 % del PIB en su primer año de funcionamiento, recoge El Mundo.

La propuesta de construcción del Aeropuerto del Pacífico existe desde 2018, cuando Bukele la incluyó en su campaña presidencial. Tres años después, en 2021, fue ratificada por el mandatario.

En abril de este año, la Asamblea Legislativa aprobó dos leyes para la construcción y simplificación de trámites del aeropuerto y del Tren del Pacífico, que proyecta conectar la capital salvadoreña con la ciudad de Acajutla, en el departamento de Sonsonate, a 148 kilómetros de distancia.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!