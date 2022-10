Queen publica una canción inédita de Freddie Mercury

El equipo de producción del grupo británico descubrió 'Face It Alone' rebuscando en viejas grabaciones de 1988.

La banda británica de rock Queen ha dado a conocer este jueves una canción inédita que grabaron junto con el fallecido Freddie Mercury, informa The Rolling Stone. A principios de verano, el grupo había anunciado que el mundo conocería la nueva obra del aclamado músico: 'Face It Alone' ('Afrontarlo solo', en español).

El tema fue grabado en 1988 mientras Queen trabajaba en su 13.º álbum de estudio y penúltimo lanzamiento con el cantante, 'The Miracle' ('El Milagro'). En ese entonces, la banda grabó unas 30 canciones, pero solo diez llegaron a formar parte de la recopilación, mientras que las demás nunca se publicaron y quedaron en el olvido.

El equipo de producción y archivo del grupo descubrió 'Face It Alone' rebuscando en las viejas grabaciones cuando preparaba la próxima reedición de 'The Miracle', que saldrá a la venta el 13 de octubre.

En junio, tras obtener la canción, el baterista de Queen, Roger Taylor, y el guitarrista, Brian May, comentaron durante una entrevista que habían encontrado "una pequeña joya de Freddie, que casi habían olvidado".

Sin embargo, preparar el tema para su lanzamiento requirió cierto trabajo.

"Estaba como escondido a plena vista. Lo miramos muchas veces y pensamos: 'No podemos rescatarlo'", dijo May, quien felicitó el trabajo de los ingenieros de sonido que consiguieron recuperar la canción. "Es como una especie de unión de piezas. Pero es hermoso y conmovedor", agregó.

'Face It Alone' es uno de los seis temas inéditos que aparecerán en la serie de ocho discos de 'The Miracle', junto con 'Dog With A Bone', 'I Guess We're Falling Out' y 'You Know You Belong To Me'.