La princesa heredera de los Países Bajos se traslada de una residencia estudiantil al palacio real debido a amenazas a su seguridad

"Las consecuencias para ella son muy duras. No tiene el tipo de vida estudiantil que tienen otros estudiantes", afirmó la reina Máxima.

La princesa holandesa Catalina Amalia, heredera al trono de Países Bajos, se mudó de un piso estudiantil en Ámsterdam al palacio real debido a amenazas contra su seguridad, informaron este jueves medios locales.

La familia real confirmó que ahora la princesa solo saldrá del Palacio Huis ten Bosch para ir a estudiar.

La reina Máxima comentó que su hija ya "no vive en Ámsterdam" y "no puede salir a la calle". "Las consecuencias para ella son muy duras. No tiene el tipo de vida estudiantil que tienen otros estudiantes. Estoy muy orgullosa de ella y de cómo lo hace todo", afirmó.

"No es agradable ver a tu hija viviendo así. Puede ir la universidad, pero eso es todo", continuó la reina.

Por su parte, el primer ministro de los Países Bajos, Mark Rutte, calificó el anuncio de "horrible" y "muy duro". "Lo siento mucho por ella y, por supuesto, también me preocupa mucho", aseveró.

El mes pasado, la princesa comenzó su carrera en política y economía en la Universidad de Ámsterdam, y por unos días vivió en una vivienda alquilada que compartía con otros estudiantes, antes de tener que volver a casa.