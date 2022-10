Petro eliminará el decreto que prohíbe al presidente y la vicepresidenta de Colombia realizar viajes juntos

"Si Francia Márquez no está con nosotros (...) se va evaporando en su liderazgo y en su poder, en su capacidad; y eso no fue lo que le propusimos al pueblo", cuestionó el mandatario.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, eliminará el decreto que prohíbe que el mandatario y el vicepresidente del país, en este caso Francia Márquez, realicen viajes juntos.

Durante una visita al departamento del Cauca, de donde es oriunda Márquez, Petro habló sobre ese decreto que rige desde el año pasado y que impidió que la vicepresidenta lo acompañara.

"¿Por qué no está Francia aquí? Porque hay un decreto estúpido, o no tan estúpido, que dice que donde está el presidente no puede estar la vicepresidenta, porque los pueden matar a los dos, entonces es un papayazo, pero eso dice el decreto, nosotros no sabíamos de eso, pero ahí está", señaló el mandatario.

¿ SABÍAN QUE EL PRESIDENTE Y LA VICEPRESIDENTA DE COLOMBIA NO PUEDEN ESTAR JUNTOS EN LOS EVENTOS ?El presidente Gustavo Petro señaló que la vicepresidenta Francia Márquez no lo acompaña a eventos que él preside por un decreto que lo prohíbe por seguridad. pic.twitter.com/1z8d7kaslt — Cali informa (@caliinforma) October 14, 2022

Petro reconoció que sí "es un riesgo real", pero indicó que tendrán que asumirlo.

"Si ella no está con nosotros ella puede quedar muy marginada, entonces se va evaporando en su liderazgo y en su poder, en su capacidad; y eso no fue lo que le propusimos al pueblo", añadió.

De acuerdo con fuentes de la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo colombiano, citadas por el medio local El País, la nueva normativa será revisada y publicada en los próximos días.

¿Qué dice el decreto vigente?

El decreto al que se refirió Petro es el 835, de julio de 2021, emitido por el entonces presidente Iván Duque.

"Es necesario impartir instrucciones en materia de seguridad para los desplazamientos de presidente y vicepresidente de la República a efectos de garantizar la seguridad, la vida y la integridad física y para preservar con ello el mantenimiento del orden público", dice el decreto en sus considerandos.

En el articulado se estableció que todos los desplazamientos que adelanten el presidente y el vicepresidente de la República a nivel nacional e internacional "deberán hacerlo por separado, independientemente de los medios de transporte que utilicen". Asimismo, se dispone que se mantendrán siempre de manera independiente los esquemas de seguridad.

Además, indica que en caso de que el presidente y el vicepresidente deban asistir a un mismo evento se adoptarán medidas para que "no estén presentes de manera simultánea en el mismo lugar" y "la llegada y salida se lleven a cabo por separado".