Asesor de Zelenski afirma que encontrarán "una solución para que Starlink siga funcionando" sin la financiación de SpaceX

El asesor de la Oficina presidencial ucraniana, Mijaíl Podoliak, comentó este viernes las declaraciones del director ejecutivo de SpaceX, Elon Musk, en las que aseguró que su compañía no puede seguir financiando el servicio de internet satelital Starlink en Ucrania.

"Seamos sinceros. Nos guste o no, Elon Musk nos ayudó a sobrevivir en los momentos más críticos de la guerra", escribió Podoliak en su cuenta de Twitter, agregando que "las empresas tienen derecho a sus propias estrategias".

Según el alto funcionario, Ucrania "encontrará una solución para que Starlink siga funcionando". "Esperamos que la empresa proporcione una conexión estable hasta el final de las negociaciones", concluyó.

Previamente esta jornada, Musk confirmó que SpaceX no puede continuar financiando "por tiempo indefinido" el servicio de Starlink ya existente en Ucrania y enviar nuevas terminales.

La compañía no puede "enviar miles de terminales adicionales, que tienen un uso de datos hasta 100 veces superior al de los hogares típicos", recalcó el magnate. "Esto no es razonable", aseveró, aclarando que "no pide recuperar los gastos anteriores".

En este contexto, la subsecretaria de prensa del Pentágono, Sabrina Singh, señaló a los medios que el sistema Starlink tiene alternativas en Ucrania. "No solo está SpaceX, hay otras entidades con las que sin duda podemos cooperar a la hora de proporcionar a Ucrania lo que necesita en el campo de batalla", subrayó, sin precisar de qué proyectos se trata.