Corte de Chile rechaza la extradición a México del exdiputado Mauricio Toledo, acusado de enriquecimiento ilícito

La Corte Suprema de Chile rechazó este viernes la solicitud de extradición a México del exdiputado federal y exalcalde de Coyoacán, Mauricio Toledo, quien es requerido por enriquecimiento ilícito.

Con cuatro votos a favor de la resolución y uno en contra del proyecto, la segunda sala de la Corte declaró improcedente la extradición de Toledo, de nacionalidad mexicana y chilena, debido a que en el país suramericano el delito de enriquecimiento ilícito se sanciona con una multa, y no con un año de reclusión, lo cual es un requisito mínimo del tratado entre ambas naciones.

"Que sobre el particular conviene tener en consideración que constituye un principio general del derecho internacional, el que la extradición solo procede por delitos de gravedad, y no serían tales aquellos cuya pena no supera el año de privación de libertad, que serían por tanto de escasa lesividad", reza el fallo.

Investigación

La Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México (FGJCDMX) investiga a Toledo por un presunto incremento injustificado de su patrimonio, que no correspondería con los ingresos que percibió como servidor público.

Toledo viajó a Chile el 26 de julio de 2021. En un primer momento, el exdiputado del Partido del Trabajo (PT) afirmó que había llegado a esa nación porque sus padres son chilenos y tenía compromisos personales adquiridos previamente. Después, el político afirmó que era un "perseguido político".