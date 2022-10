"Caza de brujas": Trump responde al comité legislador que investiga el asalto al Capitolio

El expresidente de EE.UU. Donald Trump ha reaccionado de manera contundente a la cita del comité investigador de la violencia en el Capitolio desatada por sus seguidores el 6 de enero de 2021, aunque no ha dejado claro si obedecerá a la exigencia de declarar ante los congresistas.

En un documento de 14 páginas publicado en su red social Truth Social y dirigido al presidente del comité de la Cámara de Representantes, Bennie Thompson, el exmandatario escribió en mayúsculas la primera frase: "Las elecciones presidenciales de 2020 fueron falsificadas y robadas".

Además, Trump se refiere a los miembros del comité como "lacayos y matones políticos", designados por "radicales demócratas de izquierda" y "cuya única función es destruir las vidas de muchos trabajadores patriotas estadounidenses".

En el documento, el 45.º presidente de EE.UU. expresa la "ira, decepción y protesta" ante el hecho de que con "centenares de millones de dólares gastados en lo que muchos consideran como una farsa y caza de brujas, no ha se ha dedicado ni un breve momento a investigar el fraude electoral masivo, pese a las peticiones intensas y enérgicas".

"En cambio, ustedes apuntaron solo a aquellos que, como ciudadanos estadounidenses preocupados, protestaron por el propio fraude", señaló.

Trump acusó a la comisión de ignorar el hecho de que días antes de la jornada de disturbios había recomendado y autorizado el despliegue de miles de tropas en Washington D.C. por presentir "instintivamente" que la multitud que llegaría a la capital sería mucho mayor de la esperada.

"Tras mi autorización, el Departamento de Defensa se sorprendió al recibir una negativa total, por escrito, de la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, y la Policía del Capitolio, que no dependen de mí, sino de la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. La ley requiere su autorización antes de cualquier despliegue de tropas en Washington D.C.", indicó.

El expresidente insiste en que si hubiera habido una pequeña proporción de la Guardia Nacional o cordones policiales en el Capitolio no se habrían suscitado los problemas en la sede legislativa.

"Nancy Pelosi y Muriel Bowser no hicieron su trabajo, no les gustó el aspecto de los soldados, y lamentablemente, su comité se niega a decir nada al respecto, porque si lo hicieran, quedaría claro que hice todo correctamente, y eso no es lo que el comité quiere ver", escribió.

En este sentido, calificó el trabajo del grupo legislativo como "juicio de espectáculo nunca antes visto en este país" por carecer del debido proceso, de repreguntas, de miembros republicanos "reales", y de legitimidad.

"Es una caza de brujas del más alto nivel, una continuación de lo que ha estado sucediendo durante años", resumió Trump.

El exmandatario sumó al documento numerosas denuncias de violaciones del proceso electoral en varios estados y preguntó al comité si va a investigar el espionaje por los demócratas a su campaña electoral.

Trump no reveló si va a comparecer ante los legisladores para declarar sobre su papel en el asalto al Capitolio.

El jueves, el comité selecto de la Cámara de Representantes de EE.UU. votó de forma unánime para citar al expresidente Donald Trump para que declare sobre los disturbios que ocurrieron aquel día. "Debemos buscar el testimonio bajo juramento del principal jugador del 6 de enero", declaró la representante Liz Cheney, vicepresidenta del grupo.

La decisión del comité se produce a menos de un mes de las elecciones de mitad de mandato, previstas para el 8 de noviembre, que determinarán en qué manos quedará la mayoría legislativa: con los demócratas o los republicanos.

El 6 de enero de 2021, partidarios de Trump irrumpieron a la fuerza en el edificio del Capitolio de EE.UU. en Washington D. C., lo que llevó a la suspensión de la sesión bicameral del Congreso que en ese momento se encontraba contando los votos que podrían ratificar la victoria de Joe Biden en los comicios presidenciales celebrados en noviembre de 2020.