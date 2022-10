Reino Unido se disculpa por la amenaza de enviar a Ruanda a una superviviente de violación embarazada

El Ministerio del Interior del Reino Unido se ha disculpado con una mujer embarazada de Eritrea, quien fue víctima de violación, por haberle enviado una carta con la amenaza del traslado forzoso a Ruanda, informa The Guardian.

El portavoz del organismo señaló que la carta fue enviada a la mujer "por error". "Hemos revisado urgentemente este caso y hemos descubierto que la carta se envió por error. Ya se ha corregido y hemos emitido una disculpa", subrayó.

Según el funcionario, "se evaluará individualmente a todos los que estén en condiciones de ser reubicados en Ruanda, y no se reubicará a nadie si no es seguro o apropiado para ellos".

La joven de 28 años, identificada como 'Delina', está embarazada de 37 semanas. Los médicos indican que las exploraciones muestran que su bebé ha dejado de crecer y que puede ser necesario realizar la inducción del parto.

'Delina' lleva décadas buscando seguridad. Huyó de Eritrea a los tres años con su madre después de que su padre fuera asesinado por el Gobierno. Su madre la llevó primero a Sudán y después al Líbano, y ahora no le queda ningún familiar. "No he podido dormir desde que recibí el aviso de Ruanda", lamentó la mujer.