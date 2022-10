"Evento inusual": Aumenta a 30 el número de ballenas muertas en el sur de Argentina

El número de ballenas francas australes muertas en las costas de la península Valdés, situada en el sur de Argentina, ha aumentado a 30, según un comunicado publicado este jueves por el Instituto de Conservación de Ballenas (ICB).



Concretamente, entre el 24 de septiembre y el 10 de octubre se encontraron los cadáveres de 26 ejemplares adultos y cuatro juveniles en diferentes áreas del golfo Nuevo y San José, todos ellos en condiciones similares.

El director científico del ICB y codirector del Programa de Monitoreo Sanitario Ballena Franca Austral, Mariano Sironi, explicó que se trata de un "evento inusual de mortandad de ballenas", por lo que ya han empezado a analizar los cuerpos de los especímenes. De momento, ninguno presenta lesiones anormales ni heridas traumáticas recientes que hayan podido ocasionar su muerte.

Los investigadores creen que podrían haber fallecido a causa de una intoxicación por floraciones algales nocivas, también conocidas como 'mareas rojas', ya que en las muestras de plancton y bivalvos del lugar han detectado niveles muy elevados de biotoxinas. No obstante, todavía habrá que esperar los resultados de laboratorio, que estarán listos en unas dos semanas, para poder confirmar esta hipótesis.

"Lamentable situación"

Estas floraciones afectan a ciertos organismos, por ejemplo, mamíferos y aves. Algunas de estas toxinas tienen propiedades paralizantes y perjudican el sistema respiratorio, pudiendo llegar a causar la muerte por asfixia. Otras afectan el sistema gastrointestinal y nervioso.

Sironi afirmó que la muerte de cada ballena adulta representa una "pérdida importante" teniendo en cuenta su bagaje genético y su "conocimiento ancestral de los procesos y rincones del océano que habitan". Por ello, asegura que se comprometen a investigar en profundidad esta "lamentable situación" para continuar protegiéndolas ahora y en el futuro.

No obstante, el comunicado detalla que la población de ballenas francas en la península Valdés se encuentra en buen estado de conservación, ya que aumenta cada año. De hecho, detallan que es probable que este evento no afecte su dinámica a gran escala si no se convierte en algo recurrente.