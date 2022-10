El magnate Rupert Murdoch sopesa si fusionar de nuevo los dos pilares de su imperio mediático

El magnate australiano Rupert Murdoch, cuya enorme influencia de décadas en los medios de comunicación le han valido el apodo de 'tiburón mediático', baraja la posibilidad de fusionar de nuevo las compañías Fox Corporation y News Corporation, unificando así los dos pilares de su imperio mediático, que se dividió en 2013.

Ambas empresas informaron este viernes en respectivos comunicados que han creado comités especiales integrados por miembros independientes de sus juntas directivas para evaluar el posible acuerdo y sus estipulaciones, después de recibir las cartas correspondientes de Murdoch y de la Fundación de su familia. Tanto Fox Corp como News Corp detallaron que "no puede haber ninguna certeza" de que puedan llegar a un acuerdo.

Las discusiones entre las entidades incluyen una fusión de todos los títulos de valor, lo que requeriría la aprobación de una mayoría de los accionistas que no forman parte de la familia Murdoch, detalla la agencia Bloomberg, que cita fuentes anónimas al tanto de las negociaciones.

Los informantes indicaron que una eventual fusión podría generar un ahorro de costes, al tiempo que permitiría promover nuevos negocios como las apuestas deportivas mediante una gama más amplia de medios digitales, impresos y televisivos del imperio. De concretarse el acuerdo, la compañía llevaría el nombre de News Corp, tal y como se denominó durante décadas, aseguró una fuente.

La marca principal de Fox Corp es la cadena televisiva estadounidense de suscripción por cable Fox News y las ramificaciones locales de la red en todo el país. Asimismo, es dueño del servicio de videos en línea Tubi.

Mientras, News Corp incluye, entre otros, el diario The Times y el tabloide The Sun (Reino Unido); los periódicos The Australian, Herald Sun, The Daily Telegraph, la cadena Sky News Australia o el portal news.com.au (Australia); el tabloide New York Post, el portal MarketWatch y el diario The Wall Street Journal (EE.UU.).

La familia de Murdoch posee un 39 % de acciones con derecho a voto en el News Corporation y un 42 % en el caso de Fox. Actualmente, el magnate, de 91 años, ocupa el cargo del director ejecutivo en News Corp. y ejerce como presidente de Fox Corp; mientras que su hijo mayor Lachlan es el director ejecutivo de Fox Corp y el copresidente en News Corp.