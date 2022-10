The Times: Excanciller de Hacienda británico cree que Liz Truss solo ganó unas semanas más en el cargo

El excanciller de Hacienda británico Kwasi Kwarteng cree que con su dimisión, en la que insistió Liz Truss, la primera ministra solo se ha ganado "unas pocas semanas" más en el cargo, ya que el descontento con su gestión de la actual situación económica en el país se va intensificando, informa The Times, que cita a una fuente al tanto del asunto.

"Kwasi piensa que esto [su dimisión] solo le permite ganar unas pocas semanas más", comentó la fuente del periódico.

Este viernes, Truss dio marcha atrás con su plan fiscal y anunció que no va a congelar el aumento programado del impuesto de sociedades del 19 % al 25 % desde el próximo año, tal y como planeaba el Gobierno de su predecesor, Boris Johnson.

La primera ministra también aseguró que no tiene la intención de dimitir, y aunque le da mucha pena "perder" a Kwarteng, no siente la necesidad de disculparse ante su partido. "Quiero ser honesta. Esto es difícil, pero superaremos esta tormenta", declaró, insistiendo en que su misión "sigue siendo la misma". "Lo que he hecho hoy es garantizar que tengamos estabilidad económica en este país", defendió, respondiendo a la pregunta de si personalmente le quedaba credibilidad alguna.

Según The Times, incluso altos funcionarios de Downing Street creen que solo es cuestión de tiempo que Truss pierda su puesto de primera ministra. "Altos funcionarios están hablando ahora abiertamente sobre su salida", contó una fuente.

Las dudas sobre el tiempo que le queda a Truss en el cargo se expresan incluso entre los ministros y parlamentarios conservadores que la han apoyado. Un ministro de su Gabinete indicó que parecía que Truss se había "rendido", mientras que otro sostuvo que el actual Gobierno está "entrando en un estado de parálisis" rápidamente.

Además, un parlamentario conservador comentó al periódico que, si bien el nombramiento de Jeremy Hunt como canciller de Hacienda le da "un poco de tiempo" a Truss, ya no lo podrá despedir, y Hunt ahora puede "cambiarlo todo" sin que la primera ministra se lo pueda impedir. "Básicamente puede deshacer todas sus promesas económicas [las de Truss], y si no deshace la mayoría de ellas, no tranquilizará los mercados, y entonces será el próximo Kwasi", explicó.