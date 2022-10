Exjefe de la inteligencia cubana revela a RT detalles de cómo se originó la crisis de los misiles de 1962

Hace 60 años, en plena Guerra Fría la denominada crisis de los misiles puso al mundo al borde de una guerra nuclear luego de que la antigua Unión Soviética instalara armas nucleares en Cuba para disuadir a EE.UU. de invadir la isla.

En declaraciones a RT, el general y exjefe de los servicios de inteligencia cubanos, Fabián Escalante, reveló algunos detalles que provocaron esa crisis y sus repercusiones. Escalante sostiene que se debió a la "agresión continuada" contra su país por parte de Washington.

A finales de mayo de 1962, —recuerda— una delegación de la URSS llegó a Cuba "por encargo" del entonces líder soviético Nikita Jruschov. El comité compartió datos obtenidos por la inteligencia soviética, que indicaban que EE.UU. preparaba una invasión en octubre de ese año, dijo.

La respuesta de Fidel Castro

"Ellos [la Unión Soviética] pensaban que la instalación de misiles nucleares podría ser una fuerza disuasiva. La respuesta de Fidel Castro fue taxativa: 'Para defendernos de EE.UU., a Cuba no le hace falta los misiles nucleares, porque ya lo hemos hecho y les hemos vencido'", evocó Escalante, refiriéndose a la victoria lograda en playa Girón, en la bahía de Cochinos, durante la fallida invasión militar patrocinada por el Gobierno estadounidense en abril de 1961.

Pero La Habana aceptó dicha propuesta, sacrificando "su autoridad y prestigio en América Latina y en el mundo", con el fin de nivelar las fuerzas entre la Unión Soviética y el "campo capitalista" conformado por EE.UU. y Europa Occidental, aseguró el exjefe de la inteligencia cubana.

El 14 de octubre de 1962 un avión espía estadounidense descubrió que la URSS había instalado secretamente sus misiles balísticos de medio alcance P-12 en la isla, lo que desató un conflicto diplomático entre las dos superpotencias y puso al planeta al borde de la Tercera Guerra Mundial.

"No dejan de ser agresivos"

Tras dos semanas de tensión y varios incidentes armados en las proximidades del país caribeño, las partes lograron resolver la crisis mediante negociaciones. Moscú le ofreció a Washington el retiro de los misiles a cambio de que no ataque a Cuba y la eliminación del bloqueo militar impuesto contra la isla. EE.UU. aceptó y también retiró sus misiles balísticos que mucho antes había desplegado en Turquía contra la Unión Soviética.

No obstante, surgieron diferencias entre la URSS y Cuba. En las negociaciones entre Washington y Moscú, "no se contempló a La Habana ni el origen de la crisis: la agresión de EE.UU. a Cuba", dijo Escalante.

Por otro lado, el entrevistado lamentó que la actual situación por la que atraviesa el mundo demuestra que no se ha aprendido las lecciones de la crisis de los misiles. "[Los imperios] hasta que no son derrotados no dejan de ser agresivos, y esa es la realidad", concluyó.