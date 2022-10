Biden califica el plan económico original de Liz Truss como "un error"

El presidente estadounidense Joe Biden calificó el plan económico original de la primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, como un "error" y aseguró que el resultado era "predecible".

"No fui el único que pensó que era un error", dijo el mandatario a los periodistas en una heladería de Portland (Oregón) durante una parada en la campaña de candidatura de Tina Kotek, quien se postula para gobernadora del estado. "No estoy de acuerdo con la política, pero eso depende del Reino Unido", agregó.

Asimismo, señaló que el resultado era "predecible", luego de que Truss se viera obligada a retroceder con su plan fiscal y anunciara que no va a congelar el aumento programado del impuesto de sociedades del 19 al 25 % desde el próximo año, tal y como planeaba el gobierno de su predecesor, Boris Johnson.

Biden también comentó que no estaba preocupado por el estado del dólar o la economía estadounidense. "No me preocupa la fortaleza del dólar, me preocupa el resto del mundo", manifestó, asegurando que "la economía [de EE.UU.] es fuerte como el infierno".

Según el mandatario, el problema de la inflación "es la falta de crecimiento económico y de políticas sólidas en otros países", asegurando que es mundial y que "en todas partes es peor que en EE.UU.".