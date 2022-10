Obama aconseja a los demócratas no ser "aguafiestas"

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, calificó este sábado a sus colegas demócratas de "aguafiestas" en una entrevista para el podcast Pod Save America.

Durante la conversación, el político dio algunos consejos a sus correligionarios y habló sobre las amenazas que, en su opinión, afronta la democracia estadounidense.

En primer lugar, aconsejó a los políticos hablar honestamente y abiertamente sobre todas las cosas. Según él, durante sus años en la Casa Blanca, cuando se dirigía al pueblo desde las tribunas a veces también "se ponía un poco demasiado profesoral". "Y así no es como la gente piensa sobre estos temas", aclaró.

"¿Qué tiene que ver la política con las cosas que más me importan? Mi familia, mis hijos, el trabajo que me da satisfacción, [qué tiene que ver esto] con divertirse, no ser un aguafiestas. Y a veces los demócratas lo son", dijo Obama, en referencia a lo que piensa el pueblo.

"A veces las personas simplemente no quieren sentirse como si estuvieran caminando sobre hielo muy fino, y quieren algún reconocimiento de que la vida es desordenada y de que todos nosotros, en un momento dado, podemos decir las cosas de manera incorrecta, cometer errores", agregó.

Según se expresó, "ser un poco más auténtico y estar un poco más con los pies en la tierra" es algo que cree que contribuye en gran medida a "contrarrestar la propaganda sistemática", que el mandatario atribuyó a algunos medios.

Comportamiento "escandaloso" de Trump

Al expresar su preocupación por el estado de la democracia estadounidense, Obama tuvo palabras para el expresidente Donald Trump y su comportamiento, que —dijo— "puede ser escandaloso". "Y ahora, la gente que trata de copiarlo a él y sus comportamientos escandalosos recibe mucha atención", argumentó.

A pesar de que, según Obama, "los demócratas se unen a este juego", en particular "perdiendo una gran cantidad de tiempo, energía y recursos señalando la última locura que dijo [Trump]", la ventaja de sus colegas es que "son decentes, reflexivos y están bien informados".