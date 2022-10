Exembajador de Ucrania en Alemania pide crear una "alianza de tanques" en Europa

El polémico exembajador de Ucrania en Alemania, Andréi Mélnik, ha propuesto crear una "alianza europea de tanques" para apoyar a Kiev en sus combates contra las tropas rusas, instando a los países europeos a entregarles "lo antes posible" los tanques Leopard 2 y vehículos de combate de infantería Marder, junto con más artillería y municiones.

"Una docena de países tienen 2.000 tanques Leopard 2", declaró Mélnik en entrevista con Welt am Sonntag. "Si cada uno de estos países cede alrededor del 10 % de eso a Ucrania, podemos formar un ejército completo de 200 o más tanques para liberar más rápido los territorios ucranianos controlados por Rusia", agregó.

Mélnik subrayó que ahora Kiev necesita "todo lo que se pueda entregar rápidamente y cuanto antes". "Los tanques Leopard 2 y Marder, más artillería, pero también municiones. Esa es la máxima prioridad", apuntó.

Tras ocho años de servicio en el cargo del embajador en Berlín, Mélnik, conocido por sus recientes declaraciones polémicas, ha terminado las actividades diplomáticas este sábado.

Hasta ahora, el canciller alemán Olaf Scholz se ha negado a entregar tanques a Ucrania, argumentando que Berlín no debería hacerlo solo y no quiere dar el primer paso hacia la escalada del conflicto armado. A finales de septiembre, Scholz declaró que Alemania apoya a Ucrania "de una manera que no está escalando hasta convertirse en una guerra entre Rusia y la OTAN, porque sería una catástrofe".