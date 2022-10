La economía de EE.UU. es "fuerte como el infierno", dice Biden con un helado en la mano

La economía estadounidense es tan fuerte "como el infierno", afirmó este domingo el presidente Joe Biden, durante la conversación con un periodista en una heladería Baskin Robbins de la ciudad Portland (Oregón, EE.UU.).

Cuando se le preguntó si tenía alguna preocupación por la fortaleza del dólar estadounidense en medio del aumento de la inflación, el mandatario, con un cono de helado de chocolate en la mano, respondió: "No me preocupa la fortaleza del dólar. Me preocupa el resto del mundo. Nuestra economía es fuerte como el infierno".

"La inflación es mundial. Está peor que en Estados Unidos. Entonces, el problema es la falta de crecimiento económico y de políticas razonables en otros países, no tanto en el nuestro", añadió.

"Es la inflación mundial. Eso es importante", concluyó el mandatario.

BIDEN, eating ice cream: "Our economy is strong as hell" pic.twitter.com/x5dyCg14l3 — RNC Research (@RNCResearch) October 16, 2022

La tasa de inflación durante el mandato de Biden se disparó del 1,4 % al 8,2 %, siendo la mayor subida interanual que se haya registrado en los últimos 40 años. El aumento de precios ya ha hecho mella en las facturas de los alimentos, alquileres y el coste de los servicios públicos de los estadounidenses, agravando el pesimismo sobre la economía.

Annual CPI inflation rate, Trump and Biden pic.twitter.com/zbGNfN7dzK — Phil Kerpen (@kerpen) October 13, 2022

Fracasos de Biden

Ente otros fracasos, los ciudadanos insatisfechos con la política de la Administración Biden destacan el aumento de los precios de la gasolina, una serie de tiroteos mortíferos y la anulación del derecho federal al aborto.

Sin embargo, el propio mandatario parece no tener dudas de que está cumpliendo exitosamente con sus responsabilidades. "Nómbrenme a un presidente de la historia reciente que haya hecho tanto como yo en los primeros dos años", aseveró recientemente el jefe de Estado.

Además, varios legisladores republicanos han expresado su preocupación sobre el estado mental de Biden debido a una serie de errores que ha cometido en público.