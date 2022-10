Petro instala diálogos regionales en Colombia y pide "una paz sin apellidos"

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, asistió este sábado al primer Diálogo Regional Vinculante del Valle del Cauca, celebrado en la capital de dicho departamento, Cali, durante el cual declaró que la construcción del Plan Nacional de Desarrollo tiene que darse escuchando a la ciudadanía.

"Este no es un Gobierno encerrado o un conjunto de técnicos, por muy brillantes que sean, los que pueden producir la magia del cambio en Colombia. La única manera de lograrlo […] es convocando a la población […] para construir colectivamente el país que queremos", afirmó el mandatario, indicando que juntos podrían "construir el paso" hacia una era de paz, una "paz sin apellidos".

Entretanto, recalcó la importancia de "aterrizar" la planificación del país "en el territorio concreto". "Toda Colombia, dividida en territorios, está convocada a construir este diseño de lo que queremos del país, ahí exactamente donde vivimos. Es una oportunidad, entre otras, para articular la posibilidad de la paz, al lado de darle poder a la gente para diseñar lo que quiere de su territorio, en donde vive", subrayó.

Asimismo, Petro aseguró que los grupos armados ilegales también están llamados a participar en las mesas de diálogo. "Estos diálogos regionales que hemos convocado quieren también convocar a quienes, estando armados, puedan participar del diseño colectivo de su territorio, puedan saber que quien manda en ese territorio no es el fusil, no es la violencia, no es la masacre, sino que es el pueblo", indicó.