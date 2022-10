El ministro de Salud de Alemania advierte sobre la quiebra de los hospitales por la crisis energética

Karl Lauterbach, ministro de Salud de Alemania, sostuvo el pasado fin de semana que los hospitales alemanes podrían quebrar debido al alza en los precios de la electricidad y a la inflación.

"Si no reaccionamos [ante esos desafíos] de forma rápida y drástica, entonces habrá cierres", dijo el alto funcionario al canal ARD.

La Federación Alemana de Hospitales pidió ayuda al Gobierno, la semana pasada, para poder hacer frente a los costos de materiales y de la energía en el 2022 y 2023.

El ministro afirmó que hoy nadie puede estimar los precios de la electricidad del próximo año. Pero en cualquier caso, dijo, los hospitales enfrentarán un problema de liquidez en los próximos meses y esto podría resultar en el cierre de algunos o muchos de ellos.

Para tratar de ayudar al sistema de salud del país, Lauterbach buscará este martes negociar ayudas estatales con el ministro de Finanzas, Christian Lindner. No obstante, adelantó que no es posible crear un fondo para los hospitales. "No podemos crear fondos especiales para cada área", explicó.

Debido a la crisis energética derivada de las sanciones contra Rusia, Alemania está enfrentando una grave una crisis económica. En septiembre, la inflación alcanzó un nivel aún más alto, al elevarse a 10,9 % en el año.