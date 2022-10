Mbappé responde a los rumores de su salida en enero del PSG

Kylian Mbappé desmintió este domingo los rumores que circulan en la prensa deportiva de Francia y España sobre su posible salida del Paris Saint-Germain (PSG) en el mercado de fichajes del mes de enero.

"Estoy muy contento, nunca pedí irme en enero. La noticia salió el día del partido [con el Benfica el 11 de octubre], no lo entendí. No estoy involucrado, ni directa ni indirectamente con esa noticia. Estaba tan sorprendido como todos los demás", aseguró al canal francés RMC Sport.

Ese mismo medio había informado el pasado martes que el delantero deseaba abandonar el equipo parisino porque se sentía traicionado por la dirección del club. Aunque Mbappé había cerrado en mayo una lucrativa extensión de su contrato con el PSG hasta 2025, consideraba que no le habían cumplido las promesas hechas después de que rechazó al Real Madrid, indicó la publicación.

"¿Si estoy enfadado con el PSG? No. Nunca pedí mi salida en enero. Eso es completamente falso", reiteró el futbolista en diálogo con el canal.

Entre tanto, fuentes cercanas a la situación le habían corroborado en aquel entonces a Marca que la relación entre la estrella y el conjunto parisino se encontraba completamente rota y que no había vuelta atrás. Según el periódico español, el PSG no le facilitaría su salida en enero, pero le abriría la puerta para irse en julio próximo, siendo la más factible opción el Liverpool y no el Real Madrid.