Las cinco claves para entender el Plan Sonora, la gran apuesta renovable de México

En el rincón noroeste de México se encuentra el estado de Sonora, una región en donde se busca desarrollar el proyecto más ambicioso del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia de generación de energía alterna.

La propuesta fue anunciada el 17 de junio de 2021 durante una de las conferencias matutinas del mandatario, quien reveló que el gobierno estaba analizando la posibilidad de construir un área de producción energética a partir de paneles fotovoltaicos.

"Lo que se propone es construir un parque de generación de energía solar en Sonora, en los lugares adecuados y subir toda esa energía a la red", reveló el presidente en ese entonces.

1. La meta: reducir costos

El principal objetivo del proyecto es disminuir los costos de la energía eléctrica hasta en un 50%, según detalla el gobierno del estado.

"Lo que queremos es que sea un proyecto viable, rentable, no para obtener muchas ganancias, sino que el beneficio sea para el pueblo de Sonora, para que la energía eléctrica no falte y no cueste tanto, ese es el propósito", indicó López Obrador en junio de 2021.

2. Cómo será la planta

Según información disponible, el gobierno planea construir cinco plantas con 20 "sembrados" de paneles solares, que beneficiaran a 40 municipios de la sierra y el sur de Sonora, además de comunidades del estado de Baja California, en donde también se instalarán fuentes fotovoltaicas.

Actualmente, se construye en el estado una planta solar con 279.000 paneles en el municipio de Puerto Peñasco, cuya inversión asciende a los 9.000 millones de pesos (494,7 millones de dólares). Sin embargo, la instalación es solo una parte del proyecto propuesto por López Obrador.

¡Extraordinaria noticia! Ya iniciaron los trabajos de construcción de la planta solar que se realiza en #PuertoPeñasco. La primera fase contempla 279,000 paneles solares. #APasoFirme#TierraDeOportunidadespic.twitter.com/Jtx5GtyNxH — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) May 5, 2022

"Pronto vamos a anunciar un plan para desarrollo energético en Sonora. Vamos a trabajar en todo lo que es generación de energía eléctrica con plantas solares, lo mismo que estamos haciendo en Peñasco, pero no solo una planta, sino cinco, para tener energía eléctrica renovable", señaló López Obrador en agosto de 2022.

Las plantas solares tienen pensando suministrar energía a los estados y al país en general, así como también enviar el recurso a California, EE.UU., informan medios locales.

El Plan Sonora, cuya presentación oficial aún no se lleva a cabo, sería financiado por el gobierno federal a través del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos o por la agencia Nacional Financiera, reveló en junio del año pasado el gobernador Alfonso Durazo, exsecretario de Seguridad Pública (2018-2020) y una de las figuras más cercanas al presidente de México.

3. Qué empresa está detrás

De acuerdo con Durazo, la generación energética será llevada a cabo por una empresa estatal que producirá el recurso, y que posteriormente será vendido a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para su distribución.

"Será una empresa estatal, vamos a decir una CFE solar de Sonora (…) y toda la energía se la venderemos a CFE, buscando que las ganancias de esta empresa se apliquen a atenuar las tarifas", explicó el entonces candidato a la gubernatura en una rueda de prensa, celebrada el 18 de junio de 2021.

4. Quién es el "aliado"

Al ser Sonora un estado colindante con Arizona, EE.UU., el gobierno mexicano contempla la colaboración con el país vecino para el desarrollo de este gran parque solar.

A finales de octubre, México espera la visita de John Kerry, el enviado especial de EE.UU. para el Clima, con quien López Obrador se reunirá para presentarle el Plan Sonora y para hablarle de la producción de baterías de litio.

En febrero pasado, el mandatario y Kerry se reunieron para hablar de energías limpias.

5. Las potencialidades

Sonora se ha convertido en un centro para la producción de fuentes alternas, tras los descubrimientos de litio en la región que motivaron la nacionalización del mineral en abril de 2022.

"Hay litio en Sonora, en Bacanora, y en otras partes, y es la materia prima principal para hacer las baterías y para los carros eléctricos", destacó López Obrador durante un evento público, el pasado 21 de agosto.

Con 1,7 millones de toneladas de litio, México es el noveno país con mayores reservas, de acuerdo con el Servicio Geológico de EE.UU. No obstante, la nación latinoamericana ocupa el cuarto lugar a nivel mundial como productor de piezas automotrices, según la Industria Nacional de Autopartes.