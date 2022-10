Alberto Fernández volverá a discutir las condiciones del acuerdo con el FMI

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, afirmó este lunes que volverá a discutir las condiciones del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), al tiempo que anunció una asistencia económica para sectores vulnerables.

El mandatario anunció que en los "próximos días" se otorgará un bono para quienes no reciben ninguna ayuda del Estado. "Queremos que nadie quede olvidado. Vamos a sacar este bono y vamos a llegar a los más marginados, olvidados, a los más postergados", dijo en un acto por el Día de la Lealtad peronista, al tiempo que pidió "no retroceder y no bajar ninguna de las banderas" del movimiento.

En el marco de una compleja situación económica, Fernández dijo estar dispuesto a "discutir con el Fondo (FMI) y con todos los que haya que discutir" para cumplir con esos sectores, ya que el organismo de crédito pide "austeridad en el gasto público" para reducir el déficit fiscal, uno de los objetivos planteados en el programa.

"Eso no es un gasto, es una inversión, estamos invirtiendo en calidad de vida", sostuvo el presidente, y agregó que se renovará la "inversión en máquinas y herramientas" para trabajadores de la economía popular.

En su discurso, el jefe de Estado aseguró que se "trabaja todos los días" para ver cómo se reordena "el tema inflacionario", otra de las pautas que el FMI pide corregir.

La semana pasada, la titular del organismo multilateral, Kirstalina Georgieva, señaló que el "pueblo" argentino espera que su Gobierno "se tome en serio" el problema de la inflación, que podría alcanzar el 100 % interanual en diciembre.

Durante la presentación de la Asamblea Anual del FMI y del Banco Mundial, que se llevó a cabo en Washington, EE.UU., Georgieva opinó que hay una "presión popular" para aumentar el gasto público, pero consideró que ello va "en contra de lo que es mejor para la gente".

A principios de este mes, el FMI finalizó la segunda revisión del plan y autorizó un "desembolso inmediato" de 3.800 millones de dólares. Esto forma parte de un nuevo programa establecido para refinanciar la deuda contraída en el final del mandato del anterior Gobierno, encabezado por Mauricio Macri, por 44.000 millones de dólares.