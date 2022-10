Ghislaine Maxwell revela cuál fue el "mayor error" de su vida

Ghislaine Maxwell, condenada en EE.UU. a 20 años de prisión tras ser declarada culpable de múltiples cargos de tráfico sexual de menores, afirma al día de hoy que conocer a su expareja, el difunto magnate estadounidense Jeffrey Epstein, "fue el mayor error" de su vida.

"Conocer a Epstein fue el mayor error de mi vida. [...] Obviamente, si pudiera volver atrás en el tiempo, evitaría reunirme con él y tomaría decisiones diferentes a las que tomé", declaró Maxwell durante una entrevista para un próximo documental de Paramount Plus y CBS.

Además, la 'socialité' británica dijo que se siente "muy mal" por el príncipe Andrés, el tercer hijo de la reina Isabel II, supuestamente involucrado en un caso de abusos sexuales vinculado con el empresario.

"Me siento muy mal por él. Estoy siguiendo lo que pasa con él", dijo Maxwell. "Estoy de acuerdo en que esta amistad no pudo sobrevivir a mi condena. Está pagando un precio muy alto por la asociación. Lo considero un amigo muy querido. Me preocupo por él", añadió.

Maxwell fue declarada en diciembre pasado culpable de tráfico sexual, de transportar a un menor para participar en actos sexuales ilegales y por dos cargos de conspiración. En junio de este año fue sentenciada y transferida a la prisión de Tallahassee, ubicada en el estado de Florida, EE.UU. Epstein, por su parte, fue encontrado muerto el 10 de agosto de 2019 en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan, donde esperaba para ser juzgado por cargos federales de tráfico sexual de menores.