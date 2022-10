Blinken destaca la necesidad de EE.UU. de liderar la organización del orden mundial

Si Washington no desempeñara un papel principal en el proceso, otro país, cuyos valores no coinciden con los estadounidenses, lo haría o habría "vacíos que se llenan con cosas malas".

El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, declaró este lunes que "el mundo no se organiza a sí mismo" y, si Washington no desempeñara un papel principal en su organización, otro país lo haría, "probablemente no de una manera que refleje completamente nuestros intereses y valores".

De acuerdo con sus palabras, hay "una competencia para formar lo que viene después de la posguerra fría". "¿Cómo se ve? ¿Los valores de quién serán reflejados en lo que hacemos?", dijo Blinken durante su intervención en la Universidad Stanford.

A continuación, el secretario de Estado destacó que "el mundo no se organiza a sí mismo" y, en estas condiciones, EE.UU. tiene que elegir: "si no desempeñamos un papel en la organización, si no asumimos un papel de liderazgo en esto, entonces una de dos cosas [ocurrirá]: o alguien lo asume y puede que sea China y […] probablemente no de una manera que refleje completamente nuestros intereses y valores, o, quizás [es] igualmente malo, nadie lo haga y entonces tiendes a tener vacíos que se llenan con cosas malas antes de llenarse con cosas buenas".

En ese contexto, destacó que Washington "tiene interés en participar" y "liderar" el proceso de formación del orden mundial.

Blinken sostuvo que China también busca establecer su orden mundial, pero se trata de "un orden profundamente iliberal". "El orden que buscamos, una vez más, de forma imperfecta, es más liberal", subrayó.