China planea aumentar su arsenal nuclear, según analistas

China planea aumentar su arsenal nuclear, afirman los analistas, luego de que el presidente del país, Xi Jinping, prometiera el domingo pasado "establecer un fuerte sistema de disuasión estratégica" y solicitara un aumento en la proporción de "fuerzas de nuevos dominios con nuevas capacidades de combate" durante su discurso de apertura en el XX Congreso del Partido Comunista (PCC).

Song Zhongping, exinstructor del Ejército chino, explicó que la declaración del mandatario hace referencia a que Pekín "fortalecería su desarrollo de fuerzas nucleares estratégicas" para salvaguardar su seguridad nacional y, tal y como señalan los expertos en el tema, China daría tal paso en medio de su rivalidad con otra potencia nuclear, EE.UU., recoge el periódico SCMP.

Según Song, para cumplir con el objetivo, Pekín debe fortalecer sus fuerzas de la "triada nuclear", así como su combinación de misiles de diferentes tipos y su capacidad de respuesta frente a un ataque nuclear. "Todo esto requiere que el EPL [el Ejército Popular de Liberación de China] tenga una fuerza armada nuclear moderna y aumente moderadamente el arsenal nuclear", afirmó.

En este contexto, Sha Zukang, un diplomático retirado que ejerció como embajador chino para asuntos de desarme ante las Naciones Unidas en Ginebra durante la década de 1990, dijo el año pasado que China debería mantener su compromiso de "no ser el primero en usar" un arma nuclear en un conflicto, agregando que tal política "puede no aplicarse a EE.UU. a menos que" ambos países "negocien un entendimiento mutuo sobre no ser los primeros en usar armas nucleares, o a menos que" Washington "deje de tomar medidas negativas que socaven la efectividad de las fuerzas estratégicas de China".

Sin embargo, Song argumentó que, en su opinión, Pekín tan solo se dedicaría a "aumentar apropiadamente" su arsenal nuclear "de acuerdo con su propia fuerza nacional y militar". A su vez, otro experto en el tema, Zhou Chenming, investigador del grupo de expertos en ciencia y tecnología militar Yuan Wang en Pekín, constató que es probable que China opte por no invertir demasiado en la expansión de su arsenal nuclear, sino que más bien se dedicará a mejorar la tecnología de misiles existente.

Por su parte, Zhao Tong, miembro principal del Centro Carnegie-Tsinghua para Política Global en Pekín, afirmó que el hecho de que el país asiático "hubiera mantenido un arsenal nuclear tradicionalmente pequeño y una postura nuclear muy modesta y autocontrolada" a lo largo de décadas, "parece haberse convertido en historia ahora".