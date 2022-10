Bolsonaro se disculpa por sus polémicas declaraciones sobre un grupo de niñas venezolanas

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pidió disculpas este martes por sus polémicas declaraciones con respecto a grupo de niñas venezolanas, que generaron gran malestar en las redes sociales por el tono que le habría dado el mandatario al cuestionar su forma de vestir e intencionalidad.

A través de un video, el mandatario brasileño y candidato a la reelección, acompañado de la primera dama, Michelle Bolsonaro, aclaró que las menores que se encontraban dentro de una casa en Brasilia, la capital del país, eran simplemente trabajadoras y que sus declaraciones en torno a esa polémica habrían sido sacadas de contexto, reseña el diario local Globo.

Bolsonaro aseguró que al observar a las menores, se le presentó una "duda" y una "preocupación" sobre las jóvenes, y agregó que esas incertidumbres se las había aclarado con la entonces ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves.

La polémica sobre las niñas venezolanas se produjo luego que el pasado viernes Bolsonaro dijera en un 'podcast' que durante una visita a Sao Sebastiao, un barrio pobre en Brasilia, en 2021, se encontró con varias adolescentes de entre 14 y 15 años, y que se generó "un clima" para interactuar con ellas, una expresión que, según la prensa local, insinuaba que las chicas se prostituían.

"Estaba en Brasilia, en la comunidad de Sao Sebastiao, si no me equivoco, un sábado, en moto (...) Detuve la moto en una esquina, me quité el casco y miré a unas niñas, tres, cuatro, bonitas, de 14, 15 años, arregladitas", comentó.

Y continuó: "Vi que se parecían un poco. Se generó un clima, volví. '¿Puedo entrar a tu casa?' Entré. Había como 15, 20 niñas, un sábado por la mañana, preparándose, todas venezolanas. Y pregunto: niñas bonitas de 14, 15 años, preparándose un sábado ¿para qué? Para ganarse la vida".