EE.UU. podría estar planeando disuadir a sus empresas de hacer negocios con Arabia Saudita

Washington tiene previsto disuadir a las compañías norteamericanas de ampliar sus actividades económicas en Arabia Saudita en respuesta a la decisión de la OPEP+ de bajar la extracción del petróleo en dos millones de barriles diarios, dijeron a NBC antiguos y actuales funcionarios familiarizados con el tema. No obstante, subrayaron que la decisión final todavía no fue tomada.

Además, la Administración Biden no enviará su representante a la conferencia de la Iniciativa de Inversión Futura (FII, por sus siglas en inglés) que tendrá lugar la semana que viene en Riad. Sin embargo, un funcionario estadounidense de alto rango comentó que esta decisión fue tomada antes de la sesión de la OPEP+. FII se celebra anualmente y este año atrajo a muchos directores generales de empresas norteamericanas.

No obstante, la Casa Blanca destaca que no ejerce ninguna presión sobre los negocios estadounidenses para llevar a cabo las represalias contra Arabia Saudita. "No nos comunicamos con las empresas para hacer tales solicitudes. Como lo hacen en todas las partes del mundo, las compañías estadounidenses tomarán sus propias decisiones sobre su presencia y dónde invertir, tomando en cuenta un abanico de factores, incluyendo restricciones legales, el entorno empresarial y las preocupaciones de reputación que pueden surgir de las decisiones de política pública tomadas por el país anfitrión", declaró Adrienne Watson, la vocera del Consejo de Seguridad Nacional de EE.UU.

La previsión es que el enfriamiento de las relaciones entre Riad y Washington dure al menos hasta el 4 de diciembre, cuando se celebrará la próxima sesión de la OPEP+. La reunión tendrá lugar un día antes del nuevo paquete de sanciones occidentales contra Rusia, que incluye un embargo parcial del petróleo ruso. "Esto será la prueba clave, la reunión de la OPEP. Las sanciones de la UE entrarán en vigor y un par de millones de barriles [del petróleo ruso] desaparecerán. ¿Hará algo la OPEP?", dijo un funcionario de alto rango de la Administración Biden.

Brian Katulis, experto del Instituto de Oriente Medio con sede en Washington, constató que EE.UU. no logra "encontrar medidas prácticas que puedan respaldar la retórica de Biden", quien amenazó con consecuencias a Arabia Saudita por el recorte de producción petrolera.