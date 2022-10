"Quiero dejar en claro que no estamos vendiendo armas a Ucrania", asegura el ministro de Defensa de Israel

Benny Gantz, ministro de Defensa de Israel, enfatizó este martes que su país no ha vendido ni planea vender armamento a Ucrania, informa el diario Haaretz. "Soy el ministro de Defensa y el responsable de la exportación de armas israelíes […] Quiero dejar en claro que no estamos vendiendo armas a Ucrania", manifestó en diálogo con la estación de radio local Kol Chai, resaltando que lo que sí está proporcionando Tel Aviv a Kiev es ayuda médica y humanitaria, y lo continuará haciendo.

Las declaraciones de Gantz suceden un día después de que el ministro de Exteriores ucraniano, Dmitri Kuleba, expresara su intención formal de solicitar al Gobierno israelí asistencia de defensa aérea inmediata, alegando que "es hora de que Israel se ponga abiertamente del lado de Ucrania".

Este jueves está prevista una reunión entre Kuleba y el primer ministro israelí, Yair Lapid, para discutir las solicitudes de ayuda a la nación europea. Al respecto, altos funcionarios políticos han asegurado en los últimos días que Tel Aviv no cambiará su posición respecto al apoyo a nivel de defensa a Kiev. Asimismo, Gantz planea en los próximos días dialogar por teléfono al respecto con su homólogo ucraniano, Alexéi Réznikov. Según el periódico The Times of Israel, el ministro de Defensa israelí canceló dicha llamada a principios de esta semana, inesperadamente y sin ninguna explicación.

Horas antes del pronunciamiento radial de Grantz, el ex primer ministro israelí Benjamín Netanyahu expresó su rechazo a ofrecer apoyo militar a Ucrania, argumentando que el arsenal podría caer en manos de Irán. Al mismo tiempo, calificó de "prudente" la actual política de Israel con respecto al conflicto ucraniano.

Israel ha rechazado repetidas veces las solicitudes de Kiev para que le suministre armamento, específicamente sistemas de defensa antimisiles. Frente a esa postura, el ministro de Asuntos de la Diáspora, Nachman Shai, dijo este domingo que creía conveniente enviar el equipo militar solicitado. "Irán está suministrando misiles balísticos a Rusia. Las dudas sobre dónde debería estar Israel en este sangriento conflicto han terminado […] Ha llegado el momento de que proporcionemos a Ucrania ayuda militar como lo hacen Estados Unidos y la OTAN", aseveró.

"Israel parece estar a punto de suministrar armas al régimen de Kiev. Un movimiento muy imprudente. Destruirá todas las relaciones interestatales entre nuestros países", señaló sobre la cuestión este lunes el expresidente ruso y jefe adjunto del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitri Medvédev.