42 heridos y 195 detenidos: el balance del tercer aniversario del estallido social en Chile

Las manifestaciones que se realizaron el martes en Chile para conmemorar el tercer aniversario del estallido social dejaron un saldo de 42 personas heridas y 195 detenidas, informó el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, al presentar un balance de la jornada en la que se desplegó un amplio operativo judicial.

"Afortunadamente, y lo valoramos de verdad de una manera muy significativa, no ha habido ninguna persona fallecida", destacó el funcionario al recordar que el año pasado, en esta misma fecha, hubo dos fallecidos. Incluso precisó que ahora solo hubo 15 saqueos, a diferencia de los 45 registrados en 2021.

La víspera, miles de chilenos salieron a las calles para conmemorar el 18 de octubre de 2019, una fecha que ya quedó en su historia porque marcó el inicio de inéditas protestas estudiantiles que después se ampliaron a otros sectores de la sociedad y que generaron la crisis más grave del Gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve informó de 150 eventos de alteración del orden público durante la jornada de aniversario del 18-O. pic.twitter.com/MOXGN7aZj7 — Radio Portales (@RadioPortales) October 19, 2022

Las movilizaciones de este año estuvieron precedidas por un clima de tensión, ya que el Gobierno encabezado por Gabriel Boric, el presidente izquierdista que llegó al poder gracias en gran parte al estallido social, ordenó un operativo con 25.000 carabineros para custodiar las calles. Las autoridades temían que hubiera desmanes, mientras que los manifestantes temían nuevas represiones.

Los recelos se confirmaron, ya que hubo disturbios, enfrentamientos, actos de vandalismo y represiones por parte del cuerpo de Carabineros, que lanzó gases lacrimógenos y chorros de agua para dispersar a la gente.

En el reporte que ofreció ante los medios de comunicación, Monsalve reveló que hubo 150 "eventos de alteración de orden público" en todo el país, 86 de ellos en la Región Metropolitana de Santiago.

También explicó que 24 de los 42 heridos son carabineros, pero no hubo casos graves, y que en los "hechos delictuales" participaron alrededor de 1.200 personas, lo que representa una mínima porción de las multitudes que salieron a las calles.

"El Gobierno nunca va a estar contento en la medida que haya hechos de violencia y delictuales, pero uno debe evaluar los resultados del trabajo y lo que uno puede decir es que ha habido una disminución muy significativa (…) entendemos que los resultados son porque hay un estado de ánimo distinto en la sociedad chilena. Las personas en sus casas, los que trabajan, los que están buscando retomar la normalidad del país y sus familias, quieren tranquilidad y orden público", afirmó.

Cruces

Los operativos fueron criticados por parte de los aliados de Boric. Uno de los más duros fue Daniel Jadue, alcalde de la comuna de Recoleta (Santiago), quien condenó el accionar de Carabineros.

¿Cómo se explica que donde hubo saqueos y fuertes desmanes no había presencia policial? ¿Dónde está la inteligencia para detectar y aislar a los violentistas? ¿Por qué se optó por sitiar el centro de la capital y reprimir a manifestantes pacíficos? Hay tanto por cambiar! — Daniel Jadue (@danieljadue) October 19, 2022

"A tres años, la represión sigue intacta. Impresentable e incomprensible. Finalmente nada ha cambiado!", escribió en un mensaje en las redes sociales en el que le preguntó directamente a la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toha, cómo podría explicar que este Gobierno "use las mismas prácticas de Piñera".

Sin embargo, Boric ratificó su rechazo al vandalismo de algunos grupos durante las manifestaciones y garantizó que habrá sanciones porque no se pueden permitir destrozos en las vía pública y violencias contra otros ciudadanos.

"Ayer en particular durante la noche vivimos inaceptables hechos delictuales que, si bien son menos que los del año recién pasado, son igualmente indignantes", afirmó al advertir "de manera clara y categórica" que su Gobierno no va a descansar hasta que, quienes ilegítimamente se creen dueños de las calles, sean sancionados.

"Lo dije ayer y lo repito: la legítima protesta que siempre robustece las democracias no puede ser sinónimo de violencia. Sencillamente, no lo es, y no basta solo con condenar en el discurso, tenemos que poner nuestras acciones donde ponemos las palabras", dijo.

El presidente, además, ratificó su apoyo a las fuerzas de seguridad.

"Algunos todavía lo ponen en son de duda, pero quiero ser muy claro y explícito: Carabineros tiene no solamente todo nuestro respeto, sino todo nuestro respaldo para el resguardo del orden público y para el combate frontal a la delincuencia, en esto no hay doble estándar, no hay dicotomía entre el respeto a los derechos humanos y ejercer y hacer valer el estado de derecho", afirmó.

Más información, en breve.