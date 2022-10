VIDEO: China intenta aprovechar sus drones avanzados en operaciones conjuntas con cazas furtivos

China está investigando la posibilidad de utilizar sus avanzados drones conjuntamente con el J-20, el avión de combate furtivo más poderoso desarrollado en el país, según informa South China Morning Post, citando un reciente reportaje de la televisión estatal CCTV.

A través de la animación generada por computadora, CCTV mostró los intentos de China de adoptar el programa de caza de próxima generación, conocido como 'Next Generation Air Dominance' (NGAD, por sus siglas en inglés), desarrollado por EE.UU. para operaciones de combate conjuntas entre aviones tripulados y no tripulados. Así, en un video se puede ver un avión J-20 biplaza, con un asiento diseñado para albergar a un "oficial de armas", junto con varios drones pesados de ataque y reconocimiento GJ-11 Sharp Sword.

De acuerdo con el experto en defensa Wei Dongxu, gracias a este tipo de operaciones conjuntas, en los combates del futuro los drones adoptarán el papel de los aviones furtivos pilotados en ataques ofensivos.

"En el campo de batalla del mañana, las operaciones conjuntas entre los aviones pilotados de quinta generación y los drones furtivos formarán un poderoso escuadrón de combate aéreo furtivo que se conectará y comunicará mediante una conexión apoyada por macrodatos", afirmó, añadiendo que el segundo piloto daría órdenes a los drones para que realicen ataques, dejando al otro piloto "centrarse en el control del vuelo".

Además, el reportaje revela que, para reforzar los ataques de sus drones, Pekín ha desarrollado numerosos tipos de "municiones inteligentes" con capacidad de autonavegación, como la CH-817, minibomba de 850 gramos o el Feihong-901, misil de crucero de 2.000 gramos.

Al mismo tiempo, según Song Zhongping, antiguo instructor del Ejército Popular de Liberación, en el futuro el GJ-11 no será el único dron que podrá combinarse con el J-20, el cual no será la única plataforma que aplique el concepto de NGAD. Afirma que este programa puede implementarse en cualquier avión biplaza de nueva generación, mientras que otros tipos de vehículos aéreos no tripulados también podrían ser "compañeros leales" para cualquier plataforma aérea.