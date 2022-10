La Armada de EE.UU. predice cuándo China cumplirá su intención de reunificarse con Taiwán

La posibilidad de que Pekín inicie una operación militar para reunificar Taiwán puede ser más cercana que las predicciones preliminares de Washington, afirmó este miércoles el jefe de operaciones navales, el almirante Michael Gilday, durante su discurso en una reunión del Atlantic Council.

En medio de la reciente declaración del presidente chino, Xi Jinping, de que no descarta la posibilidad del uso de la fuerza en la cuestión de Taiwán, Gilday fue preguntado sobre la llamada 'ventana de Davidson', una afirmación realizada en el 2021 por el comandante del Comando del Indo-Pacífico de EE.UU., el almirante Phil Davidson, sobre que China sería capaz de reunificar Taiwán en los próximos 6 años.

"No se trata solo de lo que dice el presidente Xi, sino de cómo se comportan los chinos y de lo que hacen. Lo que hemos visto en los últimos 20 años es que han cumplido todas las promesas que hicieron antes de lo que dijeron", declaró. "Cuando se trata de la ventana del 2027, creo que debería ser una ventana del 2022 o quizás una ventana del 2023. No puedo descartar esto. No pretendo en absoluto ser alarmista al decir esto, pero no podemos descartarlo", añadió.

Estas declaraciones se produjeron después de que el pasado domingo, durante la apertura del XX Congreso del Partido Comunista (PCC), el líder del gigante asiático reiterara el compromiso de Pekín con el avance en el proceso de reunificación pacífica con Taiwán, pero no descartó por completo la posibilidad del uso de la fuerza.

"Seguiremos luchando por la reunificación pacífica con la mayor sinceridad y el máximo esfuerzo, pero nunca prometeremos renunciar al uso de la fuerza y nos reservamos la opción de tomar todas las medidas necesarias", enfatizó Xi, que recalcó que la cuestión de Taiwán es un asunto interno de Pekín que debe ser resuelto por el pueblo chino.