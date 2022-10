Empleado de SpaceX estuvo en coma varios meses tras un accidente durante la prueba de un cohete

Un técnico de SpaceX, la compañía aeroespacial fundada y dirigida por el magnate Elon Musk, sufrió una lesión en la cabeza mientras realizaba pruebas en un motor de cohete Raptor 2, que lo ha dejado en coma durante meses. El hecho ocurrió el 18 de enero en la fábrica de la compañía, en California, EE.UU., cuando una tapa del controlador de combustible se soltó y le fracturó el cráneo a Francisco Cabada, reporta el medio Semafor este martes.

Las lesiones sufridas por Cabada fueron extensas y afectaron su cabeza, extremidades superiores e inferiores y su sistema respiratorio, según informes del Departamento de Relaciones Industriales de California que cita Semafor. Aunque ya no se encuentra en coma, Cabada aún no ha podido comunicarse y no puede sobrevivir sin asistencia médica, según un abogado de la familia y su cuñado. Tampoco se sabe si alguna vez podrá abandonar el hospital.

El informe de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) establece que el técnico estaba realizando una revisión de la presión neumática en el motor en el momento del accidente, pero el procedimiento se estaba realizando "utilizando un programa automatizado en lugar del método manual normal que se había utilizado en operaciones anteriores". OSHA multó a SpaceX con 18.475 dólares por las violaciones de seguridad que llevaron al incidente.

El cuñado de Cabada organizó una recaudación de fondos en la plataforma Gofundme para apoyar financieramente a su hermana y a los tres hijos de Cabada durante el tiempo en el que él se encuentre imposibilitado de trabajar. Hasta el momento han recolectado 52.488 dólares. Por su parte, SpaceX no ha hecho ningún anuncio público ni a sus trabajadores sobre el estado de salud de su empleado lesionado, según comentaron extrabajadores que se sintieron conmocionados por el accidente.