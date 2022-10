Liz Truss se inventó muertes de familiares para evitar acudir a un programa de debates, dice su exasesora

La primera ministra del Reino Unido, Liz Truss, se inventó la muerte de miembro de su familia para evitar aparecer en un debate televisivo, según reveló una de sus exayudantes.

Kirsty Buchanan, quien fue asesora especial de Truss cuando esta ejercía como secretaria de Justicia, explicó que los falsos decesos de "tías, primos y demás" le servían de excusa para no participar en el programa de entrevistas y debate 'Question Time' ('Turno de preguntas') de BBC.

"Liz Truss, cuando trabajé para ella, obviamente no le gustaban los medios, así que solíamos pasar mucho tiempo inventando excusas y, ya sabe, matando a miembros menores de su familia para que ella no tuviera que ir a 'Question Time', afirmó Buchanan en el pódcast 'Whitehall Sources'. "No estoy hablando de miembros principales de la familia", precisó.

La exasesora agregó que, finalmente, Truss y su equipo se quedaron "sin excusas" y la política tuvo que aceptar la invitación al programa. "Ella me dijo: 'no me importa quién esté en el panel siempre y cuando no sea X', y no voy a decirle quién es X", relató.

Sin embargo, la actual primera ministra británica no pudo evitar enfrentarse al oponente al que tanto temía. "Llegamos a la sala verde y allí estaba la única persona, la única persona con la que no quería estar en un panel", dijo Buchanan, señalando que desconocía si los moderadores del programa lo hicieron "a propósito".