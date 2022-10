Sudáfrica proclama que los criptoactivos pasan a ser productos financieros: ¿qué significa esta decisión?

Sin embargo, esta iniciativa no contempla que los criptoactivos se conviertan en monedas de curso legal, debido a que estas no están siendo legitimadas por ninguna institución gubernamental.

La Autoridad de Conducta del Sector Financiero de Sudáfrica (FSCA, por sus siglas en inglés) anunció este jueves que los criptoactivos comercializados en la nación africana pasan a ser considerados como productos financieros, por lo que ahora serán regulados en un intento de proteger a los usuarios de posibles fraudes y robos.

La medida, que está amparada bajo la Ley de Servicios de Intermediación y Asesoramiento Financiero (FAIS), contempla que los proveedores de servicios de criptoactivos deberán solicitar a las autoridades sudafricanas una licencia, entre el 1 de junio hasta el 30 de noviembre del próximo año, para poder operar de manera legal en el país.

La iniciativa fue bien recibida por algunos representantes de diversas firmas de criptomonedas de Sudáfrica y de otros países. El director ejecutivo de la compañía sudafricana VALR, Farzam Ehsani, precisó que "este es un paso positivo para la criptoindustria y Sudáfrica en general", ya que "esta declaración abrirá la puerta a muchas de las grandes instituciones financieras tradicionales" locales "para comenzar a proporcionar productos y servicios criptográficos".

Por su parte, el CEO de la empresa neozelandesa Easy Crypto, Brent Petersen, señaló que "este fue el primer paso legal que se requería para llevar la industria de criptoactivos dentro del marco legal sudafricano".

No es avalada como una moneda de curso legal

No obstante, el encargado de los marcos regulatorios de la FSCA, Eugene Du Toit, aclaró que la resolución no indica que estos criptoactivos se conviertan en monedas de curso legal. "No estamos legitimando los criptoactivos", subrayó Du Toit. Por otro lado, el comisionado de la FSCA, Unathi Kamlana, destacó que los tókenes no fungibles (NFT) no están considerados en el acuerdo, debido a que estos se desempeñan como inversiones en arte tradicional. Asimismo, enfatizó que la institución a su cargo continuará vigilando el mercado de NFT.

De acuerdo con Reuters, citando a reguladores sudafricanos, esta declaración, así como las regulaciones que se pretenden implementar, podría ayudar a la nación africana a no ser incluida en la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ya que actualmente en el país hay indicios de deficiencias en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento de organizaciones terroristas.

El pasado mes de mayo, el vicegobernador del Banco de la Reserva de Sudáfrica (SARB) declaró que estaban considerando emitir una propuesta para regular los criptoactivos con el fin de evitar el robo, el lavado de dinero y el deterioro de la política monetaria del país, dado que una criptomoneda universal podría debilitar la autoridad de su organismo.