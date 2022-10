Una pareja descubre que tiene trillizos 20 años después de donar embriones

Una pareja del estado de Texas (EE.UU.) descubrió que son padres de hijos trillizos, 20 años después de donar embriones congelados.

Brooke y Chris Martin, en una entrevista a la cadena Fox News, relataron que cuando tenían poco más de 20 años enfrentaban problemas de fertilidad y recurrieron a la fertilización in vitro para tener un hijo. Gracias a eso, tiempo después tuvieron gemelos.

Sin embargo, aún tenían ocho embriones congelados y debían decidir que hacer con ellos: usarlos, dejarlos descongelar, donarlos a la ciencia o devolverlos a la clínica de fertilidad. Finalmente, optaron por la última alternativa porque creían que era lo correcto.

20 años después, un familiar les informó que un joven se había comunicado con él y le había dicho: "Oye, estoy en tu árbol genealógico. No sé si conoces a alguien en tu familia que haya donado embriones o simplemente regalado unos niños".

El matrimonio inmediatamente buscó al chico, llamado Thomas, en las redes sociales. "Vi su foto y mi esposo y yo nos echamos a llorar y dijimos que ese era nuestro hijo. No hay duda, se parecía a nuestros hijos", afirmó Brooke. No obstante, en ese momento descubrieron que el muchacho era trillizo, lo que significaba que tenían tres hijos biológicos que no conocían.

Los trillizos, dos chicos y una chica de 18 años, crecieron con sus padres adoptivos, quienes les contaron sobre la adopción de embriones.

