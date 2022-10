Así avanza el primer partido político liderado por IA en su busca de un escaño en el Parlamento

El Partido Sintético no podrá presentarse a las próximas elecciones al Parlamento danés al no reunir las firmas necesarias, pero tiene la esperanza de poder concurrir en los comicios de 2025.

En Dinamarca ha aparecido un partido político dirigido por una inteligencia artificial y con unas políticas derivadas de la IA que tenía intención de optar a un escaño en las elecciones generales del próximo noviembre, informó la semana pasada el portal especializado Motherboard.

El Partido Sintético fue fundado el pasado mes de mayo por el colectivo artístico Computer Lars, en colaboración con la organización tecnológica sin fines de lucro Mindfuture Foundation. El liderazgo de la nueva entidad política recae en un 'bot' conversacional basado en IA llamado 'Leader Lars', que fue programado con las ideologías de los partidos minoritarios de Dinamarca desde los años 1970 con el propósito de representar al 20 % de población que se abstiene de votar en las elecciones.

El investigador de Mindfuture y creador del Partido Sintético, Asker Staunaes, indicó que su partido tiene en cuenta a "todos los partidos que intentan ser elegidos para el Parlamento pero que no tienen un escaño". Añade que, "a medida que las personas de Dinamarca, y también de todo el mundo, interactúan con la inteligencia artificial [de Leader Lars], envían nuevas perspectivas y nueva información textual", y que estas son recopiladas en un conjunto de datos que posteriormente serán ajustados con precisión para enriquecer a la IA del 'chatbot'.

Una de las propuestas del Partido Sintético como parte de su programa político es un salario básico universal de 100.000 coronas danesas al mes (13.173 dólares). Según datos del Gobierno danés, el ingreso promedio de un ciudadano es de 44.514 coronas danesas (5.796 dólares). Otra medida consiste en establecer un centro de tecnologías de la información e Internet de manera conjunta con las autoridades del país que esté a la par con otras agencias gubernamentales.

Staunaes señaló que, al tratarse su formación de "un partido sintético", algunas promesas "políticas pueden ser contradictorias entre sí", puesto que "los sistemas modernos de aprendizaje automático no se basan en reglas biológicas y simbólicas de la inteligencia artificial anticuada, donde uno podía mantener un principio de no contradicción igual como puede hacerlo en la lógica tradicional".

Por su parte, la directora ejecutiva de Mindfuture, Caroline Axelsson, precisó: "El riesgo de las inteligencias artificiales reside en programarlas utilizando bases de datos abiertas. De haberlo hecho así se habría colado argumentario racista, machista o de algún tipo con el que no estamos de acuerdo". "Así que la tarea ha sido mucho más ardua y manual; es cierto que de esa forma no puede responder a todo, porque hemos acotado un poco los contenidos, pero así no se producen ese tipo de respuestas", reiteró Axelsson.

A pesar de que en las próximas elecciones de noviembre el Partido Sintético no podrá participar en los comicios, ya que solo reunió 11 de las 20.000 firmas necesarias, sí tiene la esperanza de poder hacerlo en las elecciones de 2025.

No es el primer caso de candidatos virtuales

La idea de un político computacional no es exclusiva de Dinamarca, ya que en 2018 los habitantes de la ciudad japonesa de Tama tuvieron la oportunidad de votar a un robot dotado con IA en las elecciones municipales. En 2020, fue diseñado en Nueva Zelanda el primer político virtual del mundo, al que llamaron Sam, con el objetivo de "aprender y representar las opiniones de los neozelandeses".

