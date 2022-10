Cristiano Ronaldo rompe su silencio tras ser pasado por alto para los últimos partidos del Manchester United

Cristiano Ronaldo rompió su silencio al saberse este jueves que no será tomado en cuenta para el próximo encuentro del Manchester United ante el Chelsea.

El portugués, de 37 años, no será incluido en el partido de este sábado contra los 'Blues', después que tampoco fuera llevado al terreno de juego en la victoria del miércoles contra el Tottenham. En esa oportunidad, en un gesto inesperado, el futbolista se retiró a los camerinos antes de que terminara el encuentro.

Ronaldo se manifestó en sus redes sociales con un mensaje para sus seguidores: "Como siempre he hecho a lo largo de mi carrera, intento vivir y jugar con respeto hacia mis compañeros, mis adversarios y mis entrenadores", dice allí. "Eso no ha cambiado. Yo no he cambiado. Soy la misma persona y el mismo profesional que he sido durante los últimos 20 años jugando al fútbol de élite, y el respeto siempre ha desempeñado un papel muy importante en mi proceso de toma de decisiones", agrega.

"Ahora mismo, solo siento que tengo que seguir trabajando duro en Carrington [lugar donde se encuentra el estadio del Manchester United], apoyar a mis compañeros y estar preparado para todo en cualquier partido. Ceder a la presión no es una opción. Nunca lo fue. Esto es el Manchester United, y unidos debemos permanecer. Pronto volveremos a estar juntos", concluye.

Han pasado 13 meses desde el célebre regreso de Ronaldo a los 'Red Devils', pero su relación con el entrenador holandés Erik ten Hag parece no ir en buena dirección, según expertos deportivos.