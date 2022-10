Turquía se pronuncia sobre el tope al precio del petróleo ruso

El ministro de Finanzas de Turquía, Nureddin Nebati, se pronunció acerca de si los compradores turcos cumplirían con la aplicación del tope al precio del petróleo ruso de los países del G7.

"Necesitamos tomar las medidas necesarias para satisfacer nuestras necesidades y también hacer lo que sea necesario para proteger los intereses de nuestro país", señaló el funcionario en una entrevista a The Wall Street Journal, aclarando que la medida del precio máximo aún no se implementó.

Asimismo, aseguró que Ankara puede comprar y transportar petróleo ruso sin necesidad de financiamiento o seguro por parte de Occidente. "En caso de cualquier sanción, Turquía tiene todo tipo de capacidades para desarrollar las herramientas para adaptarse a la nueva situación sin violar ninguna de las sanciones", agregó.

Turquía mantiene una postura de no alineación en cuanto a las sanciones antirrusas impuestas por Occidente. Ello provocó que EE.UU. aumentara la presión ante los estrechos vínculos que tiene con Rusia. Washington reclama que Ankara no ha sido solidaria con el bloque occidental en imponer restricciones a Moscú, y que incluso ha incrementado la cooperación con el Kremlin, en particular en el ámbito energético.

En ese contexto, el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunció este miércoles que había acordado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, crear en Turquía un centro de gas natural para Europa.

La semana pasada, Putin propuso crear en el territorio turco el mayor centro (o 'hub') gasístico para Europa. "Podríamos desplazar el volumen perdido por [haber quedado fuera de servicio] los gasoductos Nord Stream 1 y 2 hacia la región del mar Negro", sugirió, así como "convertir en las principales rutas del suministro de gas a Europa" a las que pasan a través de Turquía. La iniciativa contó con el apoyo de varios políticos y expertos tanto turcos como rusos.