"Todos abajo, no pasa nada": Una maestra de primaria tranquiliza a sus alumnos durante una balacera en México (VIDEO)

Una maestra de escuela primaria en el municipio mexicano de Empalme, en el estado de Sonora, trató de tranquilizar a sus alumnos durante la balacera que se produjo a pocos metros del establecimiento. La escena en la que los menores, con cara de desconcierto, siguen sus indicaciones para resguardarse, fue grabada por ella misma y el video se compartió rápidamente en las redes sociales.

La docente solicitó a los niños que se agacharan y no se movieran. "Todos abajo, todos abajo, no pasa nada", dijo la profesora con voz calmada para tranquilizar a los niños. "Ahorita va a pasar, nomás tenemos que estar abajo", continúa diciendo, mientras de cerca se escuchaban los disparos de armas de alto calibre. "Silencio, porque tenemos que escuchar", ordena la maestra para que no se alteren.

De acuerdo con las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sonora, se trató de un ataque directo contra tres hombres que circulaban a bordo de un vehículo cerca de las instalaciones de la escuela, de los cuales uno murió y dos quedaron heridos.

Esta misma semana, otro video en el que un profesor, también de primaria, realiza un simulacro con sus alumnos para prepararlos en caso de que se suscite una balacera cerca de su escuela, causó indignación no solo entre usuarios de las redes sociales, sino de las autoridades educativas, que consideraron que ese tipo de dramatizaciones no contribuye a la seguridad de los menores.