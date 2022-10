"Lleva poco tiempo y lo han estado hostigando": López Obrador se solidariza con Pedro Castillo

A unas semanas de celebrarse la XVII Cumbre Presidencial de la Alianza del Pacífico en Oaxaca, al sur de México, el mandatario del país, Andrés Manuel López Obrador, pidió al Congreso de Perú que permita viajar a su homólogo, Pedro Castillo, a la reunión.

"Le tengo que entregar la presidencia a Perú, la vez pasada el Congreso de Perú no le dio permiso de salir. Yo creo que sería, con todo respeto a sus políticas, un error el que no le permitieran salir, porque es un asunto completamente de interés para todo el pueblo peruano, no es un asunto partidista", dijo López Obrador durante su conferencia matutina de este viernes.

En agosto, por primera vez en la historia, el Congreso limeño rechazó la salida de un presidente al extranjero, al denegar la presencia de Pedro Castillo en la toma de posesión de Gustavo Petro, en la capital colombiana, Bogotá.

El mandatario peruano está siendo investigado por las autoridades de justicia por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión. Sobre estos cargos, Castillo sostiene que es inocente y que se trata de un "complot" de sus adversarios para acabar con su Gobierno.

"Ganó en elecciones democráticas"

En el marco de estas investigaciones, López Obrador expresó su solidaridad con Castillo y pidió que ya no se acose más al mandatario.

"Deseo que haya reconciliación y que se acepte la democracia en el Perú. El presidente Pedro Castillo ganó en elecciones democráticas, pero no lo dejan. Lleva poco tiempo y lo han estado hostigando", expresó el líder mexicano.

La Alianza del Pacífico es un iniciativa política y económica de integración regional​ establecida en 2011 por Chile, Colombia, México y Perú.

Se espera que el próximo evento del grupo, que se celebrará el 25 de noviembre en Oaxaca, reúna a Gabriel Boric (Chile), Gustavo Petro (Colombia), Pedro Castillo (Perú) y López Obrador (México), así como a los mandatarios Guillermo Lasso y Rodrigo Chaves, en virtud de que se busca "el ingreso de Ecuador y de Costa Rica" a la unión, informó López Obrador en su exposición diaria.