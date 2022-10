Hombre se disculpa en un video tras celebrar su cumpleaños con simbología nazi en un restaurante de Caracas

Miguel Valdez, el hombre que celebró un cumpleaños con simbología nazi en un restaurante de Caracas, Venezuela, envió un video a la Fiscalía venezolana para disculparse públicamente por sus actos con la comunidad judía.

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, informó a través de su cuenta de Twitter que Valdez igualmente será imputado por "apología al nazismo" por el delito de incitación al odio, luego que días atrás se emitiera una orden de aprehensión en su contra.

Valdez fue fotografiado dentro de un local de Las Mercedes, una urbanización principalmente comercial y empresarial del municipio Baruta del estado Miranda, que pertenece a la Gran Caracas, realizando el saludo fascista, mientras en su mesa había una torta decorada con la imagen de la esvástica y una foto de Adolf Hitler.

#HOY el @MinpublicoVEN#IMPUTARÁ en sede Fiscal a Miguel Valdez por su apología al #Nazismo… Igualmente el mismo envío a nuestro despacho un #video pidiendo disculpas a la comunidad judía por las ofensas emitidas por él en un lugar publico de Las Mercedes pic.twitter.com/i2GzWLzd28 — Tarek William Saab (@TarekWiliamSaab) October 20, 2022

En la grabación publicada por el fiscal Saab, Valdez pide "mil perdones y mil disculpas" a la comunidad judía e israelita, por los actos realizados el día de su cumpleaños, 16 de octubre, y que se viralizaron en redes sociales.

"Estoy haciendo este video porque he sabido sobre las redes sociales, que le cayó muy mal a la gente israelita, judía, con toda razón del mundo, no le quito la razón, me equivoqué, se equivocó la hija mía, mi esposa también", dijo.

Luego agregó: "Les pido encarecidamente que me disculpen si les fastidié la fiesta, que así fue, tienen toda su razón, no les quito la razón, si les perjudiqué esa noche".

"No sabía de la torta"

El hombre explicó que "el problema" se originó porque su hija, una menor de 15 años que, según él, "no puede saber de nazis ni nada de eso", le regaló una torta con una temática "lo más antigua posible", porque a él le gustan las "películas antiguas". "No sabía, nos dio la sorpresa pero nunca nos esperábamos esa torta", agregó.

"Yo no sabía de la torta y eso fue el problema. Como yo veo películas antiguas, la hija mía que es menor de edad, de 15 años, me quiso hacer un obsequio, una torta (...) Entonces la hizo lo más antigua posible, se la hicieron y me la entregó, y no me pude negar al entregármela para que no le caiga mal", dijo.

Luego Valdez comentó que mientras estuvo en el restaurante, el gerente del sitio se le acercó "gentilmente" y le pidió que retiraran "los detalles" que tenía la torta porque las demás personas que estaban en el lugar estaban "un poco" molestas.

"Dios mío, le dije, discúlpeme amigo pero es de humanos equivocarse, me equivoqué al recibir la torta, la hija mía también, imagínese, es una niña de 15 años, ¿Qué le puedo decir?", agregó el hombre, que en ese video solo hizo referencia al pastel de cumpleaños y no se refirió al saludo fascista que hizo para fotografiarse.