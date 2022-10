Las FF.AA. de Ucrania amenazan a Bielorrusia "con utilizar todo el arsenal de armas" contra su territorio

El Ejército de Ucrania ha publicado este viernes un video en las redes sociales dirigido a los bielorrusos, advirtiendo de represalias en caso de cualquier hostilidad proveniente de ese país. El mensaje, grabado en ruso, está acompañado de imágenes que al principio muestran los paisajes y la bandera de Bielorrusia, pero luego pasan a mostrar explosiones y equipo militar.

"¡Las Fuerzas Armadas de Ucrania se dirigen al pueblo bielorruso! Durante siglos, nuestros pueblos estuvieron unidos por la amistad y las relaciones de buena vecindad", empieza la grabación que, sin embargo, rápidamente cambia de retórica y acusa al Gobierno de Bielorrusia de "estar preparándose para unirse" al operativo especial de Moscú.

Según el video, en el territorio bielorruso ha empezado "una movilización secreta" destinada a llevar a cabo agrupaciones de soldados con las tropas rusas en las fronteras ucranianas. "Si el Ejército de Bielorrusia apoya la agresión rusa, responderemos. Responderemos igual de duro como respondemos a todos los invasores en el territorio de Ucrania, utilizando todo el arsenal de armas, con ataques contra instalaciones militares en el territorio de vuestro país", reza el mensaje de Kiev dirigido a los ciudadanos bielorrusos.

Asimismo, las Fuerzas Armadas de Ucrania instan en el clip a "todos los ciudadanos de Bielorrusia a no seguir las órdenes de sus líderes de entrar en guerra contra Ucrania". Además, el organismo militar aconseja a los bielorrusos "no utilizar sus armas" si, "de alguna manera", los acaban "obligando" a cruzar la frontera ucraniana. "Deténganse, bajen sus armas y esperen a los representantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En este caso, nadie les disparará", aseguran.

Esta misma jornada, el presidente de Bielorrusia, Alexánder Lukashenko, respondiendo a las preguntas de periodistas, aseguró que su país no tiene la intención de participar en ningún conflicto bélico. "A día de hoy, no hay ninguna guerra. No la necesitamos", afirmó el mandatario. Lukashenko también desmintió la existencia de una supuesta "movilización secreta" en Bielorrusia, instando a los ciudadanos a no hacer caso de los rumores. "Hoy no pensamos ir a ningún lado", aseveró.