Llueven críticas a Olaf Scholz por su anunciado viaje a China

Al intervenir este viernes en una sesión del Consejo Europeo, el canciller federal alemán, Olaf Scholz, confirmó su pronta visita a China, que realizará en noviembre junto con una delegación de empresarios, recoge South China Morning Post. El viaje tendrá lugar en un contexto de agudización de roces y tensiones entre la UE y China.

Críticos ante ese viaje, los países bálticos se pronunciaron a favor de un enfoque común de la UE hacia Pekín, que no contemple negociaciones separadas. "Tenemos que centrarnos en el formato 27+1. Claro que los países grandes disponen de sus vías y capacidades de hacerlo [negociar] de manera separada, pero creo que este formato es para beneficio de todos, teniendo en cuenta lo que pasa en China. Su interés es separarnos, mientras que el nuestro es permanecer unidos", sostuvo Kaja Kallas, primera ministra de Estonia. "Es también importante que no realicemos negociaciones separadas con China, porque significaría que somos débiles como unión", agregó.

En su apoyo se manifestó el primer ministro de Letonia, Krisjanis Karins, quien destacó la necesidad de un "enfoque unificado hacia China" en el marco de la UE. "Lidiamos mejor con China cuando somos 27, no cuando somos uno y uno", dijo. La UE, añadió, tiene que "asegurarse de que China esté en el lado correcto de la historia", en referencia a la operación militar de Rusia en Ucrania.

Mientras tanto, Sanna Marin, primera ministra de Finlandia, fue más suave en su opinión respecto a las relaciones entre la UE y Pekín. Sostuvo que la UE "no tiene que depender de los regímenes autoritarios en las cuestiones críticas", pero dijo que "eso no significa que no podamos sostener relaciones económicas con China". El carácter ambiguo de las relaciones entre Pekín y la UE también fue recalcado por el primer ministro belga, Alexander de Croo, al decir que a pesar de ser socios en "temas específicos, como los cambios climáticos", en algunos ámbitos China ha mostrado un "comportamiento hostil".

Los aliados de la coalición gobernante de Alemania, el Partido Democrático Libre y los Verdes, también criticaron a Scholz por la posible venta de un 35 % de las acciones del puerto de Hamburgo a Cosco, una empresa estatal china. "El Partido Comunista de China no debe tener acceso a la infraestructura crítica de nuestro país", reclamó Bijan Djir-Sarai, el secretario general de los demócratas libres, orientados al fortalecimiento de los negocios nacionales. Marcel Emmerich, parlamentario de los Verdes, hizo hincapié en que la infraestructura crítica alemana no debe servir a "los intereses geopolíticos de otros".