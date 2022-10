Elon Musk pierde más de 100.000 millones de dólares en menos de un año

En noviembre del año pasado, Elon Musk, director general de Tesla, se convirtió en la primera persona de la historia en acumular una fortuna de 300.000 millones de dólares. Sin embargo, en menos de un año perdió más de 100.000 millones de dólares, informa Forbes.

Desde su momento álgido, en noviembre de 2021, hasta el 20 de octubre de 2022, la fortuna de Musk ha caído de los casi 320.300 millones de dólares a 209.400 millones. Un descalabro del 35 %. Solo en octubre de 2022 el conocido empresario estadounidense perdió 28.000 millones.

Sin embargo, el empresario estadounidense, después de todos estos desplomes, sigue siendo la persona más rica del mundo. Musk supera en 60.000 millones de dólares al dueño de la compañía de artículos de lujo LVMH, Bernard Arnault, que ostenta la segunda posición. Además, posee 71.000 millones más que el fundador de Amazon, Jeff Bezos, que es tercero.

No obstante, el futuro de Tesla, una de las empresas de Musk, es incierto. Los expertos opinan que puede verse perjudicada por la posible recesión que se avecina. "Vende coches a precios altos, por lo que una recesión no será buena para su negocio", comentó a Forbes Matt Maley, el estratega jefe de mercado de Miller Tabak + Co.

Por otro lado, algunos inversores critican la decisión de Elon Musk de vender 31.000 millones de dólares en acciones de Tesla para financiar su compra de Twitter. Creen que esta operación está sobrevalorada.