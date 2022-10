Scholz desmiente reportes de que Putin lo haya amenazado con escalar el conflicto en Ucrania

El canciller de Alemania no quiere revelar el contenido de sus conversaciones con el presidente ruso, pero asegura que la información sobre supuestas amenazas es "falsa".

El canciller de Alemania, Olaf Scholz, desmintió los reportes según los cuales Vladímir Putin lo amenazó con provocar una escalada del conflicto en Ucrania.

Al ser preguntado en una entrevista con el periódico Welt am Sonntag si hubo amenazas de este tipo por parte del mandatario ruso, Scholz dijo que los reportes al respecto son "falsos". "No informo sobre las conversaciones que mantengo con el presidente ruso por buenas razones", dijo, aunque sin embargo aseguró: "Los informes que he leído sobre supuestas amenazas en estas conversaciones son falsos".

A mediados de septiembre, Scholz y Putin mantuvieron una conversación telefónica que duró una hora y media y estuvo dedicada a la situación en Ucrania y sus consecuencias. En su conversación con Scholz, el presidente ruso llamó la atención sobre las flagrantes violaciones del derecho internacional humanitario por parte de Kiev y sus persistentes bombardeos contra la región de Donbass.

Posteriormente, Scholz reveló que sus conversaciones telefónicas con Putin siempre discurren en "tono amistoso" pese a lo mucho que difieren sus puntos de vista.