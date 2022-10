Un veterano periodista desaparece tras el registro del FBI y no da señales de vida durante 6 meses

El veterano periodista de ABC News, James Gordon Meek, especializado en política e investigaciones relacionadas con la seguridad nacional de EE.UU., desapareció después de que el FBI allanara su apartamento en el condado urbano de Arlington, el estado de Virginia, hace casi seis meses.

De acuerdo con una investigación de Rolling Stone publicada este martes, agentes del FBI fuertemente armados y con vehículos tácticos aparecieron el 27 de abril fuera del edificio donde vivía el periodista, tras lo cual sus vecinos no lo han visto más. Sus compañeros de trabajo también afirman que no saben dónde está. Uno de sus colegas dijo: "Ha desaparecido de la faz de la Tierra gente pregunta, pero nadie sabe la respuesta". Otro representante de ABC afirmó que Meek "renunció muy repentinamente y no ha trabajado para nosotros durante meses".

Un representante del FBI dijo al medio que se estaban llevando a cabo "actividades policiales autorizadas por el tribunal" en la zona. Además, la propia agencia confirmó que estuvo presente en una dirección en Arlington, pero "no puede hacer más comentarios debido a la investigación en curso". Al mismo tiempo, fuentes anónimas familiarizadas con el asunto informaron que Meek, que no ha sido acusado de ningún delito, era sospechoso de poseer material clasificado en su ordenador.

Sin embargo, según su abogado, Eugene Gorokhov, "si tales documentos existen, como se afirma, esto estaría dentro del ámbito de su larga carrera como periodista de investigación que cubre las irregularidades del Gobierno".

Cabe destacar que la orden de registro fue aprobada por un juez federal del tribunal del Distrito Este de Virginia el día anterior, pero esto no se corresponde con la nueva política promulgada en 2021 por la Administración de Joe Biden que prohíbe a los fiscales federales incautar documentos de los periodistas sin la aprobación de la fiscal general adjunta, Lisa Monaco. De acuerdo con Rolling Stone, observadores independientes creen que "la redada fue una de las primeras, y muy posiblemente la primera, que se realizó contra un periodista" desde que se adoptó la medida.

Meek tampoco ha aparecido en las redes sociales desde el 27 de abril, cuando publicó su último tuit en el que escribió una sola palabra, "hechos", en respuesta a la afirmación del exagente de la CIA Marc Polymeropoulos en la que indicaba que los acontecimientos en Ucrania entre 2014 y 2022 fueron un "experimento de laboratorio" de 8 años llevado a cabo por EE.UU. sobre las "tácticas, técnicas y procedimientos" de militares rusos. También afirmó que el Ejército ucraniano logró algunos éxitos con la ayuda de Washington. Polymeropoulos añadió que los expertos estadounidenses familiarizados con la "guerra no convencional" habían "aprendido un montón de mierda".

Reportero "envuelto en un misterio"

Según Rolling Stone, la biografía de Meek, productor del aclamado documental '3212 Un-redacted', basado en una investigación que hizo en 2017 sobre cómo el Pentágono encubrió las muertes de militares estadounidenses durante una operación militar en Nigeria, "a menudo estaba envuelta en un misterio".

Algunos tenían la impresión que anteriormente sirvió en el Ejército, mientras que uno de ellos describió una fotografía en la oficina del periodista, tomada en un desierto, en la que todos los que posan con Meek tenían los rostros oscurecidos.

Al mismo tiempo, en un comunicado de prensa de ABC del 2013, en el que se anunciaba la creación de una nueva unidad de investigación, se señala que desde 2011 Meek "había servido como asesor principal de la lucha contra el terrorismo y había ejercido de investigador del Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes, luchando con algunas de las principales amenazas de EE.UU., incluyendo el atentado en el maratón de Boston" de 2013, que dejó tres muertos y más de 260 heridos.