Activistas arrojan puré de patatas a un cuadro de Monet (VIDEO)

Dos activistas arrojaron este domingo puré de patatas al cuadro 'Meules, fin de l’été', del artista francés Claude Monet, expuesto en el museo Barberini de la ciudad alemana de Potsdam.

"Si es necesario lanzar puré de papas o sopa de tomate a una pintura para que la sociedad recuerde que el curso de los combustibles fósiles nos está matando a todos, ¡entonces te daremos puré de patatas en un cuadro", escribieron en Twitter los autores de la manifestación, integrantes del grupo Letzte Generation (Última Generación).

Los activistas entraron al recinto vestidos con chalecos reflectantes y se arrodillaron en el piso tras la acción. "La gente está hambrienta, se está congelando, se está muriendo. Estamos viviendo una catástrofe climática. Y lo único que te da miedo es sopa de tomate o puré de tomates en una pintura", manifestó uno de ellos.

"¿Sabes que me da miedo a mí? Estoy asustada porque la ciencia nos dice que no podremos alimentar a nuestras familias en 2050 [...] Esta pintura no valdrá nada si tenemos que pelear por comida", agregó.

La obra de arte afectada forma parte de la serie Almiares y fue pintada por Monet en 1890. En 2019 fue subastada por 110,7 millones de dólares en Nueva York.

El incidente sigue a una serie de manifestaciones similares perpetradas por grupos activistas contra el cambio climático en toda Europa.

La semana pasada, dos manifestantes arrojaron sopa a una pintura de Van Gogh en la Galería Nacional de Londres y se pegaron a la pared. "¿Vale más que la comida? ¿Más que la justicia? ¿Les preocupa más la protección de una pintura o la protección de nuestro planeta y de las personas?", preguntó una de las activistas.