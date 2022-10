NBC: La caída del nivel del río Misisipi amenaza a EE.UU. con una crisis económica

El tiempo de sequía ha provocado que el nivel del río Misisipi caiga a un mínimo histórico, amenazando a EE.UU. con una crisis económica, informa NBC.

Según el canal, el bajo nivel del río puede provocar una crisis económica, ya que Misisipi mantiene una industria de transporte de 12.600 millones de dólares que crea decenas de miles de puestos de trabajo.

Asimismo, el 60 % de todo el grano exportado desde EE.UU. se transporta por este río, pero ahora 127 barcos y más de 1.800 barcazas están detenidos en cuatro vías navegables cerradas, señala NBC.

"No lo voy a endulzar, es malo. Sabemos lo importante que es este impacto económico para EE.UU.", afirmó Mary Gilday, oficial de la Guardia Costera estadounidense. También agregó que "con las previsiones actuales" no cree que la situación pueda mejorar pronto.

Por su parte, Roger Smith, un granjero del área, indicó que nunca ha visto "el nivel del río tan bajo". Debido al problema, el agricultor tuvo que retrasar la cosecha de soja, pero ahora ya no puede esperar, aunque no cuenta con un lugar para almacenar el producto y no puede transportarlo a través del río. Según sus estimaciones, perderá casi 40.000 dólares.

Previamente, ya se informó que al menos 2.000 barcazas quedaron atascadas en el río. Además, el alcalde de Vicksburg (estado de Misisipi), George Flaggs, comunicó al canal WAPT que el caudal alrededor de su ciudad se encuentra al nivel más bajo que ha visto en casi 70 años, lo que genera un impacto en la economía local porque "el uso comercial de este río se ha detenido casi por completo".