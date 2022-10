VIDEO: La insólita protesta de un juez colombiano que denuncia persecución política y empresarial

Un juez colombiano realizó una insólita protesta para denunciar la supuesta persecución en su contra de grupos poderosos que tendrían incidencia dentro del sistema judicial de su país.

Rubén Fernando Morales Rey, juez segundo laboral del circuito de Bucaramanga, asistió al Palacio de Justicia de la capital del departamento de Santander vestido de miembro del Santo Oficio de la Inquisición.

"Buenas tardes, Palacio de Justicia. Buenas tardes, Justicia colombiana", decía el magistrado mientras agitaba una campanilla por los pasillos de la estructura.

"Venimos a hacer una celebración de exorcismo por el alma de Rubén Fernando Morales Rey, perseguido por este tribunal y por toda la Justicia colombiana por obrar correctamente", continuaba relatando Morales Rey mientras algunas personas lo observaban.

#VIDEO | Esta es la curiosa protesta que hizo el juez segundo laboral del circuito de Bucaramanga, Rubén Fernando Morales Rey en el Palacio de Justicia. Más detalles: https://t.co/lL8bUyVvCTpic.twitter.com/Nion9QPn8W — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) October 24, 2022

En una entrevista con Caracol Radio, el juez afirmó que desde hace 20 años ha sufrido persecución dentro del circuito judicial. "En el instante que condené a uno de los empresarios, me condenaron a mí a la perdición total", detalló.

Además, aseveró que ahora puede hablar sobre su caso porque a partir de la medianoche del domingo entró en vigencia su jubilación. "No voy a callarme. Me salgo porque me quito la mordaza de la Justicia", agregó.

El caso de Rodolfo Hernández

Según sus denuncias, las persecuciones en su contra se incrementaron luego de que llevara adelante una demanda laboral en contra del excandidato presidencial Rodolfo Hernández, quien le habría negado el aporte de la pensión a un trabajador en los años 90, refiere Cuarto de Hora.

"El ambiente se puso tan duro para mí cuando condené a Rodolfo Hernández que todos los abogados empezaron a acusarme", aseveró.

En una nota de Cambio, se difundió una grabación del abogado del ahora exsenador en la que le pedía a Morales Rey que aplazara la audiencia contra su defendido, pautada para el 9 de junio, porque eso podría causarle inconvenientes al fundador del partido independiente Liga de Gobernantes Anticorrupción durante la campaña electoral.

"Un fallo contra el candidato presidencial sería un mierdero", le dijo Eduardo Pilonieta, apoderado de Hernández al juez.

Jueces amigos y enemigos

"Hay jueces amigos del sistema y enemigos; jueces que negocian en los clubes (…) y quien no se deja imponer hasta sus empleados, entonces es despreciado como yo", sostuvo en la entrevista radial.

El juez aseguró que existen "tres o cuatro retrógrados dentro de la rama judicial" que han golpeado a los "abogados sociales", como él.

Morales Rey señaló a miembros del Opus Dei de supuestamente controlar "la tercera parte de la rama judicial" y de otros poderes públicos en Colombia.

"Soy un mártir pero no me voy a martirizar", expresó.